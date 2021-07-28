«المركزي للإحصاء» : 50 % من الصادرات المصرية الي أمريكا ملابس جاهزة

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رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير «العلاقات الأقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية» حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات- واردات) عامي 2019، 2020 وكانت من أهم المؤشرات تراجع بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 4693.5 مليون دولار عام 2020 وتمثل 6.7 % مــن واردات مصر مــن العالم مقابل 4999.5 مليون دولار عام 2019 بنسبة انخفـاض 6.1 %.

وأشار التقرير إلى أن الواردات من حبوب وأثـمار زيتية ونباتات طبية جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 32.5 % من إجمالي الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 1523.9 مليون دولار عام 2020، مقابل 1144.3 مليون دولار عام 2019 بنسبه زيادة قدرها 33.2 ٪.

و بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحـدة الأمريكيـة 1622.7 مليـون دولار عـام 2020 وتمثـل 5.9 % من صادرات مصـر للعالـم مقابل 2205.0 مليـون دولار عــام 2019 بنسبــة إنخفــاض قــدره 26.4 ٪.

و جاءت الصادرات من الملابس الجاهزة في المرتبــة الأولــى بنسبـة 50.1 % مـن إجمالى الصادرات للولايــات المتحــدة الأمريكية حيث بلغت 812.3 مليون دولار عام 2020 مقابل 949.0 مليون دولار عام 2019 بنسبة إنخفاض قدره 14.0 ٪.