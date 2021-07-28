عضو بـ «المهندسين العرب» يدعو للتوسع في تصدير العقار مع ضمانات كافية للجودة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال المهندس ماير جرجس عضو اتحاد المهندسين العرب، أن مصر لديها فرص واعدة لتصدير العقار لما لدينا من مشاريع عمرانية متطورة ومدن ذكية ومناطق أعمال قوية تضاهي دبي وباقي دول العالم .

ودعا المهندس ماير جرجس إلى وضع آلية مختلفة لتصدير العقار نظراً لقيام العميل الراغب في الشراء من الخارج بالمقارنة بين الدول وبعضها، فهناك دولا تعطي الجنسية مقابل العقار ونحن نتميز بسعر أفضل مقارنة بأسعار العقار في دول أخرى، ولكن ينقصه المصداقية، فالعميل يشتري كنوع من الرفاهية في مصر فيلا أو شاليه أو مقر لشركته يبحث عن الافضل والمتميز في كل شئ.

ودعا المهندس ماير جرجس إلى ضرورة وضع آلية محدد تمكنا من تصدير العقار بشكل صحيح ونسب اكبر وهذه الالية تتمثل في وجود برنامج لتقييم المنشآت لان الوضع الحالي نجد فيه ان بعض المواطنين يقومون بتأسيس اتحاد ملاك وشراء قطعة ارض والقيام بالبناء عليها ويقوم بتوفير ما يستطيع من تكاليف ثم عرضها للبيع بسعر السوق دون ربط السعر بجودة المنتج ولذلك لابد من وضع الية لتقييم المنشآت .

وأوضح ماير هذه الآلية قائلا إنه يوجد بعض المطورين العقاريين من يتبع نظام وآلية في إنشاء العقار المراد الاستثمار به من خلال الاعتماد على طاقم هندسي استشاري متخصص والتزامه بالاجراءات القانونية من استخراج التصاريح اللازمة طبقا للقوانين المعمول بها مما يشكل تكلفة مضافة لتكلفة العقار ذاتها ولكن بضمان جودة المنتج النهائي وعلي الجانب الاخر هناك من يتبع مبدأ الفهلوة باقتناع شخصي بأن الهندسة «فن» يستطيع القيام .

واكد ماير جرجس، أنه على مالك العقار المراد تصديرة، ان يكون انشاء العقار تحت اشراف إدارة هندسية متخصصة بخبرة مناسبة وأن يكون له تصميمات هندسية متميزة ومبنى صديق للبيئة مع مراعاة الظروف الصحية والبيئية والمرورية ووجود نظام تامين ضد مخاطر الحريق وان يكون تنفيذ المبنى مطابق لاشتراطات الزلازل ووجود اماكن تهوية واشتراطات بيئية كافية بالاضافة إلى سابقة اعمال الشركة المنفذة والجدول الزمني والخطة التسويقية الموضوعة.

وأشار إلى أنه في حالة توافر هذه الاشتراطات يتم منح العقار أعلى تقييم، وبذلك تباع وحداته بسعر عادل للمستثمر والمشتري وتكون القيمة الحقيقية للعقار في جودته وليس طلب البائع أو عرض المشتري .

أما إذا كان هناك عقار ملاصق له ولا يطبق هذه المواصفات يتم تقييمه بمستوى أقل حسب التزامه بالاشتراطات .

ودعا إلى توفير منصة الكترونية تابعة لجهة الاعتماد وتقييم العقار يتم عرض الوحدات العقارية المؤهلة للتصديرة بها طبقا لحد ادني محدد من مستوي الجودة التي يحصل عليها العقار، وبذلك يكتسب العقار المصري صفة الضمان والجودة لدي المشتري الاجنبي ويزيد من قوة اجتذاب رؤس الاموال لاستمارها داخل مصر في العقارات.