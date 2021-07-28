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«التمويل الأفريقية» تدرس تمويل مشروعات بقطاع البترول والتعدين في

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«التمويل الأفريقية» تدرس تمويل مشروعات بقطاع البترول والتعدين في مصر «التمويل الأفريقية» تدرس تمويل مشروعات بقطاع البترول والتعدين في

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد ساميلا زوبايرو رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية والوفد المرافق، حيث تم بحث إمكانيات التعاون في تمويل مشروعات جديدة للبترول والبتروكيماويات في ضوء برامج العمل الحالية لقطاع البترول التي تستهدف تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات لزيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة.

وخلال اللقاء استعرض المهندس طارق الملا قصص النجاح التي تحققت مؤخرا في صناعة البترول والمشروعات الجارية والمستهدفة في مجالات البنية الأساسية البترولية والبتروكيماويات والتعدين .

وأكد الملا حرص قطاع البترول على إقامة شراكة ناجحة مع مؤسسة التمويل الافريقية والعمل سوياً من أجل التعاون البناء في المشروعات الجديدة التي ينفذها قطاع البترول والمساهمة في تحقيق أهدافه وخططه الاستثمارية، مضيفاً أنه تم الاتفاق على تنسيق الجهود المشتركة وأنه وجه بترتيب لقاءات لفريق عمل المؤسسة مع رئيسا الشركة القابضة للغازات الطبيعية وهيئة الثروة المعدنية للوقوف على الفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن المساهمة في تمويلها .

ومن جانبه أكد رئيس مؤسسة التمويل الافريقية تطلعها لإقامة تعاون وشراكة تنموية مع بما يفتح أفاقاً جديدة لأعمال المؤسسة خاصة في قطاعات حيوية كالبترول والغاز والتعدين، لافتاً إلى أن مصر قدمت نموذجاً رائداً في تطوير صناعة البترول والغاز، مؤكدا اهتمام المؤسسة بالمشاركة في تمويل مشروعات قطاع البترول المصري .

وخلال الاجتماع استعراض المشروعات الجديدة التي تم تنفيذها، اثنى وفد مؤسسة التمويل الافريقية على مشروع سونكر لتداول وتخزين المنتجات البترولية بمنطقة السخنة كنموذج ناجح للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص .

حضر اللقاء كل من الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والأستاذ أسامة مبارز وكيل الوزارة لشئون المكتب الفني والربان أسامة الشريف العضو المنتدب لشركة سونكر والمهندس محمود نظيم مستشار العضو المنتدب لشركة سونكر.

المصرى اليوم

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