أخبار عاجلة

متفوقًا على حساب برشلونة.. تركي آل الشيخ بالمركز الثاني في «الأكثر تفاعلاً على تويتر» -
«طالبان».. «شوكة» الولايات المتحدة الأمريكية في «حلق» روسيا وإيران (تقرير) -
طالبان تحذر سكان العاصمة الأفغانية: الوقت غير مناسب للفوضى.. من يسرق سنقطع يده (فيديو وصور) -
وزير الرياضة: نستهدف 4 ذهبيات في باريس 2024 والإعداد يبدأ في نوفمبر.. فيديو -
«انتظام إجرائها على نفقة الدولة الفترة المقبلة».. زرع القرنية لحالتين بمستشفيات جامعة بنها (صور) -
اقتصادي يكشف أسباب عدم امتلاك الأشخاص حسابات مصرفية -
ضبط 537 مخالفة مرورية في أسوان -
واشنطن: عجز قوات الأمن الأفغانية لعب دورا قويا للغاية فيما رأيناه خلال الأسابيع الماضية -
اكتشفت قلبها في اليمين بعد 19 سنة.. ما سبب المعرفة؟ -
رئيس الوزراء السوداني: لا كبير على القانون ولن نقوم بحماية أي فاسد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

«عبدالقادر»: عدم التسجيل في «القيمة المضافة» تهريب ضريبي

Print
«عبدالقادر»: عدم التسجيل في «القيمة المضافة» تهريب ضريبي «عبدالقادر»: عدم التسجيل في «القيمة المضافة» تهريب ضريبي

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

طالب رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب الأشخاص والشركات التي تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبي، وإذا بلغ حجم أعماله السنوي 500 ألف جنيه فأكثر، عليه الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وكذلك على مقدمي خدمات التوصيل (الدليفري ) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة .

أشار «عبدالقادر» في بيان صحفى- اليوم- إلى أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتى تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وأنها من الجرائم المخلة بالشرف، لافتاً إلى أنه تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة تم اكتشاف أنهم يقوموا ببيع منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بالمصلحة .

أضاف إنه وفقًا لقرار وزير المالية، رقم (345 ) لسنة 2021، يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التي يقوم ببيعها أو تقديمها، أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وضع لها السم في الببرونة.. قاتل ابنته: «مش معايا أصرف على 5 عيال» (تفاصيل صادمة)

وضع لها السم في الببرونة.. قاتل ابنته: «مش معايا أصرف على 5 عيال» (تفاصيل صادمة)

متفوقًا على حساب برشلونة.. تركي آل الشيخ بالمركز الثاني في «الأكثر تفاعلاً على تويتر»

متفوقًا على حساب برشلونة.. تركي آل الشيخ بالمركز الثاني في «الأكثر تفاعلاً على تويتر»

«طالبان».. «شوكة» الولايات المتحدة الأمريكية في «حلق» روسيا وإيران (تقرير)

«طالبان».. «شوكة» الولايات المتحدة الأمريكية في «حلق» روسيا وإيران (تقرير)

طالبان تحذر سكان العاصمة الأفغانية: الوقت غير مناسب للفوضى.. من يسرق سنقطع يده (فيديو وصور)

طالبان تحذر سكان العاصمة الأفغانية: الوقت غير مناسب للفوضى.. من يسرق سنقطع يده (فيديو وصور)