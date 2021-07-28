«الضرائب»: تحويل عدد من الأشخاص والشركات للنيابة لبيعهم منتجاتهم عبرالمواقع الإلكترونية وغيرمسجلين

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أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية والمصلحة تسعيان دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهود كبيرة في حصرالمجتمع الضريبي بشكل أكثردقة خاصة التعاملات التي تتم عبرالمنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها لضم الإقتصاد غيرالرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .

طالب «عبدالقادر» في بيان صحفى -اليوم- الأشخاص والشركات التي تقوم ببيع منتجاتها من سلع أوخدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغيرمسجلة بمصلحة الضرائب سرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبي، وإذا بلغ حجم أعماله السنوي 500 ألف جنيه فأكثر، عليه الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وكذلك على مقدمي خدمات التوصيل (الدليفري ) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة.

لفت إلى أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها من الجرائم المخلة بالشرف.

كشف رئيس المصلحة عن تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة تم إكتشاف أنهم يقوموا ببيع منتجاتهم من سلع أوخدمات عبرالمواقع الإلكترونية وغيرمسجلين بالمصلحة، لكنه لم يكشف هوية هؤلاء أو تفاصيل اضافية.

ووفقًا لقراروزيرالمالية رقم (345 ) لسنة 2021، يجب على كل ممول أومكلف عند الإعلان عن السلع أوالخدمات التي يقوم ببيعها أوتقديمها، أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد الخاص به سواءً باشرهذا الإعلان بنفسه أوبمعرفة الغيرمن المنشآت والشركات.

أوضح أن المنشآت والشركات التي تباشر نشاطها في مجال الإعلان لا يجوزلها التعامل مع الممولين أوالمكلفين من طالبي الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أوشهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أوالمكلف، حتي لا تقع تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛ باعتبارها شريكة في جريمة التهرب الضريبي.

أكد أن رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أوالمكلف يجب ذكره وتضمينه ضمن كل من صيغة الإعلان عن السلعة أوالخدمة وذلك بصورة واضحة ومقروءة، وكذلك على أوراق التعامل مع الممول أوالمكلف.