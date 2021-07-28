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«الإسكان»: بيع 11 محلاً تجاريا و5 صيدليات بالمزاد العلني بمدينة الشروق

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«الإسكان»: بيع 11 محلاً تجاريا و5 صيدليات بالمزاد العلني بمدينة الشروق «الإسكان»: بيع 11 محلاً تجاريا و5 صيدليات بالمزاد العلني بمدينة الشروق

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صرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم بيع 11 محلاً تجاريا و5 صيدليات بمناطق وأحياء متفرقة لدعم الخدمات بالمدينة، وذلك في جلسة للمزاد العلني، وبحضور ممثلى الجهات المختصة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم استهداف المنطقتين الثانية والثالثة عمارات والحيين الثالث شرق والرابع غرب وكمبوند دار ، المرحلة الثانية بمساحات للمحال من 18م2: 41م2، بأنشطة ( سوبر ماركت- ألبان- خضروات وفاكهة- مطعم )، بجانب الصيدليات، نظراً للحاجة الملحة واليومية لتلك النشاطات التي سيتم تقديمها، بهدف التيسير على سكان المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن سعر بيع المتر مربع للمحال والصيدليات تراوح بين 56 ألف جنيه و71 ألفا و500 جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل كافة أنحاء مدينة الشروق.

المصرى اليوم

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