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نشر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري علي صفحته الرسمية علي الفيسبوك فيديو توضيحي لتفاصيل طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.

وأعلنت وزارة الإسكان قبل قليل، عن تفاصيل أول طرح حكومي لوحدات سكنية بعد إعلان مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3%، على 30 عامًا، وتضمنت وحدات «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سيتم نشر إعلانين لطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى تحت الإنشاء (سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا) بجميع محافظات الجمهورية، على أن يتم الحجز اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، واعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة)، علمًا بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.