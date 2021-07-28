تفاصيل جديدة في محاكمة صدام ومحاميته: الرئيس السوري أمهر منه سياسيا

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كشفت المحامية اللبنانية بشرى خليل، تفاصيل جديدة لمحاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، جاء ذلك في حوار مع الإعلامية اللبنانية، رابعة الزيات، ضمن برنامج «شو القصة»على «يوتيوب».

وأضافت المحامية عندما دخلت إلى المحكمة بعد 5 أشهر من محاكمة صدام، أنها رأت ضباط أمريكيين يجلسون في داخل المحكمة، وقال صدام حسين خلال المحاكمة: هذه محكمة أمريكية، فجاوبه القاضي: هذه محكمة عراقية 100%، فسأله للقاضي: وهذا الأمن؟

وأشارت المحامية إلى أنه في اليوم التالي ناقشت كلية الحقوق في جامعات «هارفد» و«يل» بجميع جامعات أمريكا نوقشت هذه القضية، واتخذوا موقفا اعتبروا فيه أن المحكمة باطلة، بحسب المحامية.

وحول الهجوم على العراق وسوريا، قالت لقد وقفتا الدولتين في مواجهة (المشروع الصهيوني)، ومن الطبيعي أن يستهدفوا من أمريكا.

وذكرت أن الرئيس السوري حافظ الأسد كان أمهر من الرئيس صدام حسين سياسيا، لأن الأخير كان حادا ونصبوا له أكثر من فخ ووقع بهم في إشارة للأمريكان حسب قولها.