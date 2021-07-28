قاتل «راقصة التجمع» يكشف اللحظات الأخيرة في حياتها: خذت مني 20 ألف جنيه ورفضت إقامة علاقة جنسية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المتهم بقتل راقصة التجمع الخامس، تفاصيل اللحظات الأخيرة، في حياة المجني عليها. وقال إنه تعرف عليها من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مشيرا إلى أنها حصلت منه على 20 ألف جنيه مقابل ممارسة الرذيلة معها على الإنترنت، وعندما طلبت مقابلتها رفضت.

وأضاف المتهم أمام تحقيقات النيابة، أنه استدراج المجني عليها إلى شقة سكنية بمنطقة التجمع الخامس بحجة حفل خطبة أحد الأصدقاء بمقابل مادي، وعندما وصلت إلى المكان المحدد، بدأت في التعدي عليها جنسيًا، فرفضت وحاولت الهروب فخنقها حتى سقطت على الأرض جثة هامدة.

وأكد المتهم بعد القبض عليه أنه لم يخطط لقتل الراقصة، بل كان يرغب فقط إقامة علاقة جنسية معها، وقال إنه فوجئ برفضها رغم أنها كانت تتجاوب على الإنترنت، كما رفضت رد المبالغ المالية التي حصلت عليها.

وقالت التحريات إن المجني عليها تعرفت على المتهم عبر فيس بوك، وأقام معها علاقات على الإنترنت غير شرعية، وفي يوم الحادث نشبت بينما خلافات مالية، ما دفع المتهم إلى التخلص منها فاستدرجها إلى منطقة التجمع الخامس، بهدف إقامة «حفل» في أحد الشقق السكنية الخالية من السكان سبق للمتهم الذهاب إليها في وقت سابق.

وأكدت التحريات أن المجني عليها شعرت بغدر صديقها بمجرد دخولها العقار وحاولت الانصراف، إلا أنه حاول التعدي عليها جنسيا، وعندما رفضت قام بضربها وخنقها حتى سقطت جثة على الأرض، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، واستولى المتهم على مبلغ مالي، وهاتفها المحمول، وفر هاربًا من مكان الحادث.

اسعاف المنيا - صورة أرشيفية

كانت شرطة مباحث القاهرة الجديدة، تلقت بلاغا بالعثور على جثة «متوفاة» أمام مصعد أحد عقارات بمنطقة التجمع، وبجوارها حقيبة يد وآخري بداخلها ملابسها الشخصية وبالفحص تبين أنها راقصة 27 سنة من إحدي الدول شرق أسيا، وتعمل في أحد الفنادق القاهرة، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهة، اعترف بقتل الراقصة، وتم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.