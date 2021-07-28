كائن الهوهوز أم لطفلين.. والتحقيقات تكشف ارتباطها بعلاقات غير شرعية بالشباب

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل جديدة في واقعة فتاة تيك توك المعروفة بـ«كائن الهوهوز» أن المتهمة انفصلت عن زوجها منذ شهرين وتركت طفليها، وتعرفت على المتهم الثاني، وبدأت في بث مقاطع فيديو تطبيق تيك توك تحتوي على إيحاءات جنسية تحرض على الفسق وممارسة الدعارة.

وقالت التحريات إن المتهم الثاني على علاقة غير شرعية بالفتاة التي تلقب نفسها بـ«كائن الهورهوز»، وأنه يقوم بتصويرها في أوضاع مخلة وبثها على منصة «تيك توك» بهدف تحقيق أرباح مادية.

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وكشفت التحقيقات أن الاسم الحقيقي لـ«كائن الهوهوز»، هو «ياسمين ع» من مواليد منطقة العجمي في الإسكندرية، ومطلقة منذ شهرين بسبب سوء سلوكها ولديها طفلين، وقالت التحريات إن المتهمة تجمعها علاقة غير شرعية مع شاب يدعي أسامة الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو التي تسببت في تقديم بلاغ إلى النائب والقبض عليهما.

كان أشرف فرحات المحامي، تقدم صباح السبت الماضي، ببلاغ إلى النائب العام رقم 85101 ضد فتاة تلقب نفسها بـ«كائن الهوهوز» بسبب بث فيديوهات بصحبة شخص ويقولان منهما ألفاظ جنسية تخدش الحياء العام وتحرض على الفسق وممارسة الدعارة يعاقب عليها مواد قانون العقوبات.

وأكد المحامي في البلاغ أن المتهمين يقومان بتصوير مقاطع فيديو على تيك توك تتعرض لقضايا دينية بسخرية مما يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية، كما يسخران في مقطع فيديو آخر تم بثه ايضا على «تيك توك» من أهل الصعيد.

تلقب نفسها بفتاة الهوهوز تحريض علي الفسق والفجور علي تيك توك - صورة أرشيفية

قامت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية بفحص مقاطع الفيديو متداولة على موقع التواصل الاجتماعي تبين أنها لفتاة ترقص في حضور شخص على تطبيق «تيك توك» وترتكب أفعالًا جنسية وإيحاءات تخالف القانون وقيم المجتمع، وتم تحديد مكان المتهمان والقبض عليهما.

كانت النيابة العامة بدأت التحقيقات مع المتهمة وصديقها صباح أمس الثلاثاء، وتم عرض 5 مقاطع فيديو للمتهمين تحتوي على إيحاءات جنسية تحريض على الفسق وممارسة الدعارة.

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