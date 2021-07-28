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أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، أن اختياره وقع على الإسباني أوجستي بوش، لتولي مهمة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» في الموسم الجديد.

وكان النادي الأهلي، أعلن مساء أمس، أنه يسعى للمنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها بطولة الدوري وبطولة كأس مصر وبطولة أفريقيا ومحاولة الحصول على أي بطولة يشارك فيها في كافة الألعاب .

واستقر رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بفريق الاهلى على ترشيح ثلاثة مدربين لتولي مهمة الفريق الأول لكرة «السلة رجال» لتولى الفريق خلال الفترة المقبلة والتفاوض معهم الأول الصربي ميودراج بيرزيتش والثاني الإسباني أوجستي المدير الفني السابق للزمالك والذي أنهى تعاقده ورحل منذ فترة والثالث مصريا .

ويقوم الكابتن رؤوف عبدالقادر باستيضاح بعض الأمور الخاصة بالمدربين الثلاثة قبل اختيار أي منهم للتعاقد معه، وسوف يعلن مدير النشاط الرياضي عن المدرب الذي وقع عليه الاختيار خلال الـ48 ساعة المقبلة ليبدأ مهمته مع الفريق.

من جهة أخرى أعلن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع سلمى ‏عبدالرازق لاعبة فريق 6 أكتوبر لمدة 4 مواسم، لتدعيم صفوف «سيدات يد الأهلي» الموسم الجديد، وذلك في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود ‏الخطيب، لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على كل البطولات.‏‏

وأوضح مدير النشاط الرياضي بالنادي، أن سلمى إضافة كبيرة لمستقبل الفريق، وأكد ‏جاهزيتها للمشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادًا للموسم الجديد، تحت قيادة يحيى يوسف، ‏المدير الفني للفريق.‏ وأشاد عبدالقادر باللاعبة سلمى عبدالرازق، مؤكدًا أنها صاحبة قدرات فنية عالية، وأن ‏انضمامها إلى فريق سيدات اليد يعد إضافة كبيرة.‏

من جهة أخرى يخوض الأهلي لقاء هاما ومرتقب في بطولة الدوري المصري 2021 الخميس 19 -7-2021 أمام فريق أسوان ضمن مؤجلات النادي الأهلي في الدوري المصري، ويقام اللقاء على أرض ملعب ستاد بتروسبروت بالتجمع الخامس.

وحقق الفريق الكروي الأهلي فوزاً صعباً على نظيره الإنتاج الحربي خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب استاد السلام، ضمن مؤجلات الأهلي في مسابقة الدوري المصري 2021 وتحرك الأهلي إلى النقطة 55 يحتل بها المركز الثاني، خلفا للزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة وأضاف أنه أبلغ مجلس الإدارة بهذا الاختيار لاعتماده، وسوف يقوم بالاتصال بالمدير الفني الإسباني لترتيب كافة الأمور الخاصة به، وتوفير كل احتياجات الفريق.

الأهلي يتعاقد مع مدرب الزمالك السابق