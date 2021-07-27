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شاهد عاصفة مخيفة تبتلع مدينة صينية.. ومبانٍ شاهقة تختفي داخل الغبار

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شاهد عاصفة مخيفة تبتلع مدينة صينية.. ومبانٍ شاهقة تختفي داخل الغبار شاهد عاصفة مخيفة تبتلع مدينة صينية.. ومبانٍ شاهقة تختفي داخل الغبار
انخفضت الرؤية لأقل من 7 أمتار والشرطة أقامت حواجز لإيقاف السيارات

شاهد عاصفة مخيفة تبتلع مدينة صينية.. ومبانٍ شاهقة تختفي داخل الغبار

التقط ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لعاصفة رملية ضربت مدينة دونهونغ، بمقاطعة قنسو، شمال غربي الصين، المدينة الصحراوية التي تشتهر بمناخها القاسي وظروفها المعيشية الصعبة.

وتفصيلاً، ارتفع جدار من الغبار لأكثر من 100 متر فوق سطح البحر، وأظهر الفيديو مباني شاهقة وهي تختفي في داخل سحابة من الغبار لتنخفض الرؤية لأقل من 7 أمتار، حسب "سكاي نيوز عربية".

وضربت العاصفة المدينة يوم الأحد 25 يوليو، مما أجبر الشرطة على إقامة الحواجز المرورية وفرض قيود على حركة السيارات، وأجبرت السائقين على الابتعاد بسياراتهم عن الطرق السريعة وإلى مناطق آمنة وانتظار انتهاء العاصفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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