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مجلس الشورى اليمني يدين جرائم تفجير ميليشيا الحوثي منازل المدنيين

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مجلس الشورى اليمني يدين جرائم تفجير ميليشيا الحوثي منازل المدنيين مجلس الشورى اليمني يدين جرائم تفجير ميليشيا الحوثي منازل المدنيين
أكد أنه جريمة إرهابية وعمل تخريبي لا فرق بينه وبين جرائم داعش

مجلس الشورى اليمني يدين جرائم تفجير ميليشيا الحوثي منازل المدنيين

دانت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني بأشد العبارات جرائم تفجير المنازل التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المدنيين اليمنيين العزل التي كان آخرها تفجير منزل المواطن حسين صالح البرماني الحميقاني بمديرية الزاهر آل حميقان بمحافظة البيضاء.

وقالت هيئة رئاسة مجلس الشورى في بيان، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): "إن هذا العمل الإرهابي الذي أقدمت عليه الميليشيا جريمة إرهابية، وعمل تخريبي، لا فرق بينه وبين جرائم داعش والقاعدة؛ فهو انتقام حاقد، وعدوان ممنهج ضد مَن يخالفها الرأي".

وأضاف البيان بأن هذه الجرائم تشكل مع التدمير الممنهج للقرى بهدف التهجير القسري جرائم حرب، تدخل في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف الحياة والممتلكات.

وطالبت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، بإدراج ميليشيا الحوثي وقيادتها المنقلبة على الشرعية ضمن قوائم الإرهاب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما طالبت منظمات حقوق الإنسان، والمبعوثَيْن الأممي والأمريكي، بالعمل بجد وحزم لإيقاف هذه الجرائم الإنسانية بحق المواطنين اليمنيين.

وأكدت هيئة رئاسة مجلس الشورى أن السلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق وهذه الميليشيا ما زالت تتمكن من وسائل القتل والتدمير، وما زال هناك مَن يَقْدُم لها هذه الوسائل دون عقاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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