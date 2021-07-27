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برامج مميزه في المجالات الطبيه والغذائيه والبيئيه يقدمها معهد التقنية الحيوية بجامعة القناة

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برامج مميزه في المجالات الطبيه والغذائيه والبيئيه يقدمها معهد التقنية الحيوية بجامعة القناة برامج مميزه في المجالات الطبيه والغذائيه والبيئيه يقدمها معهد التقنية الحيوية بجامعة القناة

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أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعي من خلال معهد التقنية الحيوية إلى استخدام النظم والكائنات الحية لتطوير أو إنتاج منتجات تفيد وتخدم البشريه في المجالات الطبيه والغذائيه والبيئيه

وأعلن «زكي» فتح باب التقدم في برامج الدراسات العليا بمعهد التقنيه الحيويه بدءاً من يوم ١ أغسطس ويستمر حتى ١٥ سبتمبر.

ومن جانبها أشارت الدكتوره ماجده هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن معهد التقنيه الحيويه يتيح لخريجي الكليات العلميه من الطب البشري، الصيدله، الطب البيطري، العلوم، الزراعه، التقنيه الحيويه كلا في تخصصه الحصول على دبلوم وماجستير ودكتوراه في التقنيه الحيويه الصناعيه الصيدليه والمعلوماتيه الحيويه التقنيه الحيويه الغذائيه والتقنيه الحيويه البيئية .

وأضاف الدكتور صفوت عبدالمقصود عميد معهد التقنيه الحيويه أن المعهد يسعى لتحقيق الريادة العلمية والبحثية في مجالات التقنية الحيوية والإلتزام المهني بخدمة المجتمع العلمي وتقديم الخبرة في مجالات التقنية الحيوية الصيدلية والغذائية والبيئية، وإيماناً من ادارة الجامعة بإن المعامل والأجهزة العلمية هي نقطة البداية لكل باحث خلال مشواره العلمي فقد تم تطوير معامل المعهد بمجموعة متميزة من الأجهزة العلمية التي تخدم أبحاث هادفه ومبتكرة في مجالات علمية طبية وزراعية وبيئية وغذائية بالاضافه إلى المعامل البحثية التي تخدم الباحثين في الكليات والمعاهد داخل وخارج الجامعة كما يهدف المعهد إلى تدريب كوادر علمية قادرة على إجراء أبحاث متقدمة في مجال التقنية الحيوية.

وأكمل الدكتور صفوت عبدالمقصود أن المعهد شريك رئيسي في عدد من الاتفاقيات البحثية مع عدد من الجامعات المصرية، كما شارك باحثين المعهد في تنفيذ مشروعات بحثية ممولة خارجياً في مجالات التقنية الحيوية البيئية والطبية.

المصرى اليوم

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