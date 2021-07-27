محافظ الإسماعيلية يتابع إجراءات غلق مطعم تسبب في تسمم عدد من المواطنين

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تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الثلاثاء، إجراءات غلق مطعم شهير للمأكولات السورية بشارع السكة الحديد بالقرب من ميدان الشهداء «الممر سابقاً»، وذلك بعد تسمم عدد من المواطنين، لتناولهم وجبات طعام من المطعم، وتم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي، خلال أيام عيد الأضحى لتلقي العلاج.

كان اللواء مجدي العناني، السكرتير العام للمحافظة، يرافقة العميد إيهاب مصطفى، مأمور قسم ثانٍ، ورئيس حي ثانِ الإسماعيلية، ومسؤولو مديرية التموين، وقسم الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة، قد فحصوا المطبخ الخاص بالمطعم في حملة مكبرة.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على كميات كبيرة من اللحوم لإرسالها إلى المعمل لفحصها وبيان صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه، كما أغلق حي ثان المطعم ومكان التحضير «المطبخ» إدارياً، لعدم ملاءمة المكان للسلامة الطبية.

وأكد محافظ الإسماعيلية استمرار الحملات التموينية بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، على المحال والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات التي تقدم للمواطنين، مؤكدا أن صحة المواطن هي من أولويات الجهاز التنفيذي.