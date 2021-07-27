محافظ بورسعيد : إستقبال ٢٧٠ طلب إحلال سيارة منطقة حرة ببورسعيد ضمن مبادرة الرئيس لإحلال السيارات التى مر عليها أكثر من عشرين عاما

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، أن محافظة بورسعيد استقبلت ٤٥٠ طلب إحلال سيارة لتعمل بالغاز الطبيعى، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال وتجديد السيارات التي مر عليها أكثر من عشرين عاما، مشيرا أنه من ضمن الطلبات المقدمة ٢٧٠ طلب سيارة منطقة حرة مر عليها أكثر من عشرين عاما.

وقال المحافظ إن عدد الطلبات تحت التنفيذ بلغت ٤١٠، وعدد الطلبات غير المكتملة ٤٠، لافتا إلى أنه تم بالفعل تنفيذ ١٢ طلب تحويل سيارة منطقة حرة لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين.

وأوضح المحافظ أن مبادرة الرئيس لتحويل السيارات المتقادمة التي مر عليها أكثر من عشرين عاما لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين، يأتى في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والتى تتماشى مع الأعمال التنموية على كافة الأصعدة، مؤكدا أن هناك صالة تخريد السيارات بجراج حى المناخ، والمخصصة لكافة السيارات التي مر عليها اكثر من عشرين عاما.