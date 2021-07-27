شرطة حائل تطيح بلص سرق مقتنيات شخصية من 9 مركبات بالأسلوب ذاته

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سرق مركبة ومحلَّيْن تجاريَّيْن

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ ارتكب (9) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في محافظة الشنان، تمثلت في تكسير زجاج المركبات، وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسرقة مركبة ومحلَّيْن تجاريَّيْن.

وأضاف بأنه جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.