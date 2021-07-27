محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات عمل محطة رفع «السلام ١» ببحر البقر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات الأعمال الجارية بمحطة رفع السلام ١ الواقعة بمدخل ترعة السلام.

وأعلن محافظ بورسعيد أنه سيتم البدء في رصف الطرق المؤدية من وإلى محطة رفع السلام ١، وذلك ضمن خطة رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، لافتا أن محطة رفع السلام تعد كبرى المشروعات القومية الجارى العمل بها بجنوب بورسعيد، وتساهم في رفع الطاقة الاستيعابية إلى ٥ ملايين م٣ في اليوم لمحطة المعالجة بشرق التفريعة، ما يدعم زراعة ٤٠٠ ألف فدان، كما تدعم خطة التوسع في المشروعات التنموية بسيناء.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بالتنسيق التام بين كل الجهات المختصة بأعمال إنشاء المحطة وأعمال رصف الطرق المحيطة بمحطة رفع السلام ١، وتكثيف العمل بما يضمن الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

كان المحافظ قد أجرى عدة جولات ميدانية لتفقد الأعمال الإنشائية القائمة بمشروع محطة السلام ١ ببحر البقر، مشيدا بجهود العمال الذين يواصلون العمل لتنفيذ المشروع على أعلى مستوى، موضحا أن إنشاء محطة رفع السلام ١ تأتى في إطار خطة بورسعيد الموسعة لإحلال وتجديد وإنشاء محطات الرفع التي تستوعب المشروعات الجديدة وخطة التنمية الشاملة على كل الأصعدة.