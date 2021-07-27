تعرف على حالة الطقس في الكويت غدًا الأربعاء 28/07/2021

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أكدت ادارة الأرصاد الجوية بالكويت التابعه لهيئة الطيران المدنى الكويتية أن طقس الغد الاربعاء بالكويت سيكون شديد الحرارة.. تعرف على التفاصيل ..

نهارًا

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12- 45 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15- 40 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة .

درجة الحرارة العظمى: 50°ﻡ

درجة الحرارة الصغرى: 35°ﻡ

حالة البحر:

نهارًا

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا- ارتفاع الموج: 2- 6 قدم.

ليلًا

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا- ارتفاع الموج: 2- 6 قدم.