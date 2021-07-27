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واصلت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، 27 يوليو 2021، الاستقرار عند الأسعار المنخفضة التي حققتها، مساء الإثنين، ويتأثر سعر الذهب محليا بالأسعار العالمية .

وشهدت أسعار الذهب في مصر، مساء الاثنين، انخفاضا بقيم مختلفة لكل عيار حيث انخفض عيار 24 قيراط، بقيمة 8 جنيهات، بينما انخفض عيار 21 بقيمة 3 جنيهات، وعيار 18، بقيمة 5 جنيهات.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 900 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 788 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا 675 جنيها، بدون المصنيعة والتى تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وبلغ سعر الجنيه الذهب عند سعر 6304 جنيهات.

وشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا طفيفا مع تراجع مؤشر الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة، ووصل سعر الذهب إلى 1800 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.13٪، وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.23٪.، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الفدرالي الذي قد يقدم تفاصيل بشأن تخفيف إجراءات التحفيز الإقتصادى وأهمها الفائدة وشراء السندات.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الثلاثاء، 794.40 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،800.18 $.

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