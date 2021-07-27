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صبحي: ننظر للمستقبل.. وغريب: لن نفقد الأمل

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صبحي: ننظر للمستقبل.. وغريب: لن نفقد الأمل صبحي: ننظر للمستقبل.. وغريب: لن نفقد الأمل

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قال رمضان صبحي لاعب الأولمبي المصري أن الجميع يعمل من أجل تحقيق الانتصار على أستراليا ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة، وضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية في منافسات طوكيو 2020.

وأضاف صبحي خلال المؤتمر الصحفي «ننظر الآن للمستقبل فقط، المباراة القادمة ستكون قمة في الصعوبة ونحتاج للفوز للحفاظ على حظوظنا».

وواصل حديثه: «ليس أمامنا إلا التركيز والعمل بكل جهدنا في هذه المباراة لكي نسعد الجماهير المصرية. سنقاتل من أجل ذلك».

ومن جانبه صرح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب «ما زالت لدينا فرصة وسنعمل للحفاظ عليها، يجب علينا الفوز، لن نفقد الأمل».

ويمتلك المنتخب المصري نقطة واحدة من تعادل مع إسبانيا في الجولة الأولى وتعرض لخسارة أمام الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة الثانية.

المصرى اليوم

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