أخبار عاجلة

براءة اختراع جديدة لاستخدام زيت الجوجويا فى الاستشعار الضوئي فائق الحساسية بالجامعة اليابانية -
طهران تنفي وقوع اشتباكات بين «طالبان» وحرس الحدود الإيراني -
طالبان: نطمئن كل المسؤولين وقادة الأمن والجيش وأهالي كابول -
طائرات عسكرية ألمانية تتوجه إلى أفغانستان للمشاركة في عمليات إجلاء -
الخامس مكفوفين بالثانوية الأزهرية: سألتحق بكلية الدعوة -
"جونسون" يدعو لعقد اجتماعين عاجلين للأمم المتحدة و"الناتو" لبحث الأوضاع في أفغانستان -
الرياض.. "سقيا" توزِّع 96 ألف عبوة مياه خلال يوليو الماضي -
"السعودية للكهرباء": عدادَا الأرض الفضاء في "رحمانية جدة" يرجعان لعام ٢٠١٨ -
سموحة يحشد نجومه لمواجهة المصري -
حماية تراث القوقاز تعرب عن قلقها لإزالة 51 منحوتة من متحف شوشي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عقيلة صالح: تركيا تدعم بقاء المرتزقة ومازالت ترسل السلاح إلى ليبيا

Print
عقيلة صالح: تركيا تدعم بقاء المرتزقة ومازالت ترسل السلاح إلى ليبيا عقيلة صالح: تركيا تدعم بقاء المرتزقة ومازالت ترسل السلاح إلى ليبيا
قال إن انتخاب رئيس للدولة هو الحل الوحيد للمصالحة وإنهاء الانقسام

عقيلة صالح: تركيا تدعم بقاء المرتزقة ومازالت ترسل السلاح إلى ليبيا

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن تركيا هي من تدعم بقاء المرتزقة في بلاده، مشيرًا إلى أنها ما زالت ترسل أعدادًا منهم بجانب السلاح، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أوضح "صالح" أن تركيا تدفع بترسانتها من المعدات العسكرية إلى ليبيا متوهمة أن المعاهدة التي أبرمتها أنقرة مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج تتيح لها البقاء في ليبيا.

وقال إن السراج لم يكن يملك حق توقيع المعاهدات وفقًا للدستور المعمول به وكذلك الاتفاق السياسي، لافتًا إلى أن المعاهدات حتى تكون نافذة يجب أن يصادق عليها البرلمان الذي رفضها، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، مؤكدًا أن الحل الوحيد لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية هو انتخاب رئيس الدولة من الشعب.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام ليبية أن "لا نريد رئيسًا لمجموعة صغيرة لا تمثل الشعب الليبي وإنما نريد أن يشارك في انتخاب الرئيس الجميع حتى يكون الرئيس القادم مدعومًا شعبيًا ورئيسًا شرعيًا للبلاد".

ودعا صالح جميع البرلمانيين لحضور الجلسة المقررة يوم الاثنين المقبل للتصويت والبت في مشروع قانون الموازنة العامة وإصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في كل أنحاء البلاد والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة.

وبيّن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في كلمة مصورة أن صالح دعا النواب لتحمل مسؤولياتهم وحضور الجلسة، مؤكدًا أنه نظرًا لما تمر به البلاد من أوضاع سيتم إنجاز الاستحقاقات المذكورة في الجلسة القادمة بمن يحضر من النواب.

وأكد بليحق أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا وفقًا للإعلان الدستوري المخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بكل شؤون البلاد خصوصًا الانتخابات القادمة، مبينًا أن المجلس سيقوم بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد لإجراء الانتخابات في موعدها.

يُشار إلى أن البرلمان الليبي عقد 7 جلسات سابقة للوصول إلى اتفاق لتمرير الميزانية بسبب خلافات على ضخامتها، بالإضافة إلى جدل حول ميزانية الدفاع في ظل عدم التوافق على تعيين وزير للدفاع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال

شركة مصر للطيران تنقل المنتخب الإماراتي لكرة القدم بعد انتهاء معسكره في صربيا

شركة مصر للطيران تنقل المنتخب الإماراتي لكرة القدم بعد انتهاء معسكره في صربيا

المنتخب السعودي للكرة الطائرة يختتم معسكر القاهرة

المنتخب السعودي للكرة الطائرة يختتم معسكر القاهرة