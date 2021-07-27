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فايزر: الحاصلون على اللقاح سيظلون محميين من الإصابة شديدة العدوى بفيروس كورونا

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فايزر: الحاصلون على اللقاح سيظلون محميين من الإصابة شديدة العدوى بفيروس كورونا فايزر: الحاصلون على اللقاح سيظلون محميين من الإصابة شديدة العدوى بفيروس كورونا

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قال الرئيس التنفيذي لشركة «بيونتك»، أوغور شاهين، إنه من الممكن أن تنخفض المناعة التي يوفرها اللقاح الذي طورته شركتا «فايزر» و«بيونتك» المضاد لفيروس كورونا، إلا أن معظم الحاصلين على اللقاح سيظلون محميين ضد الإصابة بعدوى شديدة من مرض كورونا وقد لا يحتاجون إلى الحصول على جرعة ثالثة.

وأضاف المسؤول الصحي، وفقًا لما نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء: أظهرت البيانات الأولية الواردة من إسرائيل أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في يناير الماضي كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض 3 مرات أعلى من أولئك الذين حصلوا على اللقاح في مايو.

وأكد أنه ليس هناك دليل على انخفاض المناعة، لأن معظم حالات المصابين لن تنتهي بالإصابة بعدوى شديدة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 193 مليون حالة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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