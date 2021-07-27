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أمريكا تطالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في اليمن

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أمريكا تطالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في اليمن أمريكا تطالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في اليمن

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طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في اليمن.. جاء ذلك في تصريحات لنائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان.

وأكدت المسؤولة الأمريكية أن الدعوة من أجل المساعدة في إنهاء الحرب في اليمن.

وأكدت «شيرمان» خلال لقاء مع نائب وزير الخارجية العماني الشيخ خليفة بن علي الحارثي، في مسقط، على ضرورة تعزيز السلام والأمن في المنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

وناقشت المسؤولة الأمريكية مع نظيرها العماني الالتزام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية، بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان، وفرص جديدة للتجارة والاستثمار.

المصرى اليوم

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