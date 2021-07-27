«العناني» يترأس اجتماع المجلس الأعلى للآثار

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُقد اليوم اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع بتوجيه الشكر للمستشار عبدالمحسن الشافعي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة وذلك لانتهاء فترة انتدابه بالوزارة من وزارة الخارجية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة إجراءات نقل القطعة الأثرية التي وافق مجلس الوزراء على سفرها للعرض في الجناح المصري المشارك بمعرض «إكسبو دبي 2020» والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل ويستمر لمدة ٦ أشهر.

كما تمت مناقشة الاستعدادات النهائية للمشروعات الأثرية التي سيتم افتتاحها قريبا ومنها مشاريع «تطوير شجرة مريم بحي المطرية، وترميم وكالة الجداوي بإسنا، وترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة»، بالإضافة إلى مناقشة رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بالمتاحف والمواقع الأثرية لتحسين تجربة الزائرين، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

كما ناقش الاجتماع إيرادات المجلس الأعلى للآثار، ومناقشة تعديل اللائحة الخاصة بالتصوير في المتاحف والمواقع الأثرية لتكون أكثر جاذبية للإنتاج السنيمائي المصري والعالمي.