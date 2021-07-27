أخبار عاجلة

محافظ المجاردة يدشن انطلاق العمل في المقر الجديد لعيادة "تطمن" -
أمريكا قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان لإجلاء موظفي سفارتها -
أرقام توتنهام ومانشستر سيتي: السبيرز يحافظون على عقدتهم لـ جوارديولا -
بث مباشر برشلونة (0)-(0) ريال سوسيداد .. لحظة بلحظة -
قطر تدعو لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان -
الإمارات: نعمل على تسهيل إجلاء عدة بعثات دبلوماسية في أفغانستان عبر مطاراتنا -
وكيل "حقوق النواب" يرحب بقرار تطعيم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات قبل بدء العام الجديد -
المشدد 3 سنوات لـ متهمين وبراءة آخر في اتهامهم بـ«تهريب المهاجرين» لليونان -
عوض تاج الدين: الرئيس سعى لتوفير أكبر قدر من اللقاحات متعددة المصادر -
بريطانيا تدعو إلى عقد اجتماعين لحلف الأطلسي والأمم المتحدة بشأن أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

يونسيف تدعو لإعادة فتح المدارس: 600 مليون طفل تأثر تعليمهم

Print
يونسيف تدعو لإعادة فتح المدارس: 600 مليون طفل تأثر تعليمهم يونسيف تدعو لإعادة فتح المدارس: 600 مليون طفل تأثر تعليمهم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت منظمة اليونيسيف، إلى إعادة فتح المدارس، التي أغلقت بسبب وباء جائحة كورونا، والتي أدت إلى تأثر 600 مليون طفل في سن التعليم، وذلك وفقا للتدابير الصحية المتعلقة بمكافحة الفيروس.

وقال المتحدث باسم «اليونيسيف» جيمس إلدر، إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ويجب أن تكون المدارس هي آخر ما يغلق، وأول ما يعاد فتحه«، وفقاً لما نقلته»فرانس 24.

وأشار المسؤول إلى أن إعادة فتح المدارس لا يمكن أن تنتظر حتى يتم تطعيم الطلاب والمعلمين، ويتعين على الحكومات والجهات المانحة حماية ميزانية التعليم على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

وتجاوزت الإصابات في العالم 193 ملايين حالة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أرقام توتنهام ومانشستر سيتي: السبيرز يحافظون على عقدتهم لـ جوارديولا

أرقام توتنهام ومانشستر سيتي: السبيرز يحافظون على عقدتهم لـ جوارديولا

بث مباشر برشلونة (0)-(0) ريال سوسيداد .. لحظة بلحظة

بث مباشر برشلونة (0)-(0) ريال سوسيداد .. لحظة بلحظة

قطر تدعو لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان

قطر تدعو لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان

الإمارات: نعمل على تسهيل إجلاء عدة بعثات دبلوماسية في أفغانستان عبر مطاراتنا

الإمارات: نعمل على تسهيل إجلاء عدة بعثات دبلوماسية في أفغانستان عبر مطاراتنا