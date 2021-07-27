يونسيف تدعو لإعادة فتح المدارس: 600 مليون طفل تأثر تعليمهم

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دعت منظمة اليونيسيف، إلى إعادة فتح المدارس، التي أغلقت بسبب وباء جائحة كورونا، والتي أدت إلى تأثر 600 مليون طفل في سن التعليم، وذلك وفقا للتدابير الصحية المتعلقة بمكافحة الفيروس.

وقال المتحدث باسم «اليونيسيف» جيمس إلدر، إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ويجب أن تكون المدارس هي آخر ما يغلق، وأول ما يعاد فتحه«، وفقاً لما نقلته»فرانس 24.

وأشار المسؤول إلى أن إعادة فتح المدارس لا يمكن أن تنتظر حتى يتم تطعيم الطلاب والمعلمين، ويتعين على الحكومات والجهات المانحة حماية ميزانية التعليم على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

وتجاوزت الإصابات في العالم 193 ملايين حالة منذ انتشار الجائحة.