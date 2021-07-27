«التعليم الفني» : شراكة مع القطاع الخاص لمعرفة المهن التي يحتاج لها السوق والتي لم يعد حاجة لها

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قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالتعليم الفني بتخصصاته الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة شرعت في تطوير التعليم الفني حيث قامت بتطوير المناهج في كافة التخصصات.

وتابع الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، أنه تم تدريب المعلمين لتدريس هذه النوعية من المناهج الحديثة.

وأكد أنه وزارة التربية والتعليم عقدت شراكة مع القطاع الخاص، لمعرفة المهن التي يحتاج لها السوق، وكذلك المهن التي لم يعد هناك حاجة لها، كما أن القطاع الخاص أوضح التخصصات والمواد العلمية المطلوبة والتي يجب توافرها في خريجي التعليم الفني.

وأوضح أنه تم إطلاق فكرة المدارس التكنولوجية في عام 2018 بتوجيهات من الرئيس السيسي، وهناك 26 مدرسة على مستوى الجمهورية تغطي كافة التخصصات.

واختتم الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، أن الطالب سوف يلتحق بالعمل خلال دراسته .