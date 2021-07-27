سباك يشعل النار في طليقته وأمها وطفلتيه بعد ضربهن بـ«عتلة».. تعرف على قرار المحكمة

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قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار عمرو عبدالحميد السيد، الثلاثاء، بإعدام سباك مقيم بقرية الرياينة، التابعة لمركز أرمنت غرب الأقصر، لإشعاله النيران في المنزل الذي تقيم فيه طليقته وحماته واثنين من أطفاله، وإصابته لطفلين آخرين، بسبب خلافات زوجية بينهما.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر يونيو 2019، باندلاع حريق هائل بداخل منزل عبارة عن طابق واحد مبنى بالأسمنت المسلح بعزبة السكة بقرية الرياينة بمركز ومدينة أرمنت، ما أسفر عن تفحم 4 أشخاص هم «نجاح.ا. إ» 65 عامًا، و«زينب.ع»، 28 عامًا، والتوأم «آية.أ»، و«إيمان.أ»، وإصابة الطفلة «ريتاج.م»، 4 سنوات، بحروق تصل نسبتها إلى 80% من الجسم، كما أتلفت ألسنة النيران جميع محتويات المنزل.

وقررت مديرية أمن الاقصر وقتها، تشكيل فريق من ضباط مباحث المديرية، وبتكثيف المجهودات وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالمحال التجارية المحيطة بالمنزل، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «أحمد. م. ا» 35 عاماً، سباك، وطليق الضحية الثانية، ووالد الطفلتين، والذى تم ضبطه، وأدلى المتهم خلال مواجهته باعترافات تفصيلية بأنه أقدم على ارتكاب الواقعة من أجل التخلص من زوجته وأطفاله، خوفا من افتضاح أمره، حيث قام بتحرير «إيصالات أمانة» لطليقته قبيل ارتكاب الواقعة.

وكشف المتهم خلال تمثيله للجريمة عن قيامه بالتوجه إلى منزل الضحايا من خلال النافذة، وقام بإنهاء حياتهم بضربهم على الرأس بقطعة من الحديد«عتلة»، ثم قام بسكب مادة تساعد على الاشتعال «تنر»، ثم قام بسرقة المصوغات الذهبية من الضحايا، وألقى عليهم أعواد ثقاب مشتعلة، ثم أغلق أبواب المنزل وفر هاربًا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة والتى حولت القضية لمحكمة الجنايات والتى قضت بإعدام المتهم.