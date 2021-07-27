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العثور على جثة متعفنة لمقيم مصري داخل منزل شعبي في عفيف

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العثور على جثة متعفنة لمقيم مصري داخل منزل شعبي في عفيف العثور على جثة متعفنة لمقيم مصري داخل منزل شعبي في عفيف
التحقيقات الأولية كشفت أن المتوفى كان يسكن وحيداً والوفاة طبيعية

العثور على جثة متعفنة لمقيم مصري داخل منزل شعبي في عفيف

عثرت شرطة محافظة عفيف، مساء اليوم الثلاثاء، على جثة متعفنة تعود لمقيم من الجنسية المصرية داخل منزله بأحد أحياء المحافظة.

وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من أحد الجيران عن انبعاث روائح كريهة من أحد المنازل، وعليه باشر المختصون من شرطة عفيف الموقع، حيث تبيّن وفاة ساكن المنزل منذ عدة أيام وتعفن جثته.


وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتوفى كان يسكن وحيداً في المنزل، وأن الوفاة طبيعية وجار رفع الجثمان لثلاجة الموتى بمستشفى عفيف العام بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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