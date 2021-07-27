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"فيتش" تعدل النظرة المستقبلية لـ"أرامكو" من سلبية إلى مستقرة

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"فيتش" تعدل النظرة المستقبلية لـ"أرامكو" من سلبية إلى مستقرة "فيتش" تعدل النظرة المستقبلية لـ"أرامكو" من سلبية إلى مستقرة
أرجعت السبب للارتباط بين التصنيف السيادي للمملكة والشركة

عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية، اليوم (الثلاثاء)، لشركة أرامكو من سلبية إلى مستقرة مع الحفاظ على التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل عند مستوى A.

وأرجعت فيتش تعديل النظرة المستقبلية للشركة المدرجة بسوق الأسهم السعودية إلى الارتباط بين التصنيف السيادي للمملكة وبين الشركة التي تمتلك فيها الدولة نحو 98 في المئة، بعد طرح حصة تمثل 2 في المئة تقريباً من أسهم الشركة بسوق الأسهم السعودي في عام 2019م، وفقاً لـ"الشرق".

وتحافظ شركة النفط السعودية على توزيعات دورية فصلية بقيمة 70.3 مليار ريال تمثل حصة السعودية منها 68.9 مليار ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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