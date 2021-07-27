بالصور.. رئيس جامعة الطائف يتفقد مركز اللقاح في الجامعة ويشهد آلية عمله

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بعد تخصيص مسار لمنسوبي التعليم

تفقّد رئيس جامعة الطائف، الدكتور يوسف عسيري، اليوم الثلاثاء مركز اللقاح بجامعة الطائف، وشهد سير أعمال المركز، وآلية العمل فيه من استقبال المراجعين حتى خروجهم من المركز، كما اطلع على المسار المخصص لمنسوبي التعليم، وآلية استقبالهم، كما كرم الكوادر العاملة في المركز، وشمل ذلك مشرفي المركز والطاقم الصحي والطبي، والمتطوعين، والكادر الأمني ممن استمر عملهم أثناء إجازة عيد الأضحى.

وأكد "عسيري" أن المركز والعاملين فيه من كوادر جامعة الطائف وأبنائها يسهمون في خدمة مجتمع الطائف الذي أصبح واعيًا بأهمية تلقي اللقاح، معربًا عن شكره لزملائه المشرفين، وزملائه من الكوادر الصحية والطبية والأمنية والمتطوعين على ما بذلوه من خدمات طيلة عمل المركز.

وكان مركز الخدمات الطبية قد خصص مسارًا لمنسوبي التعليم وللطلبة ضمن الفئة العمرية 12-18 سنة لأخذ اللقاح، إضافة إلى منسوبي جامعة الطائف وبقية فئات مجتمع الطائف.