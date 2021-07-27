أخبار عاجلة

أرقام توتنهام ومانشستر سيتي: السبيرز يحافظون على عقدتهم لـ جوارديولا -
بث مباشر برشلونة (0)-(0) ريال سوسيداد .. لحظة بلحظة -
قطر تدعو لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان -
الإمارات: نعمل على تسهيل إجلاء عدة بعثات دبلوماسية في أفغانستان عبر مطاراتنا -
وكيل "حقوق النواب" يرحب بقرار تطعيم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات قبل بدء العام الجديد -
المشدد 3 سنوات لـ متهمين وبراءة آخر في اتهامهم بـ«تهريب المهاجرين» لليونان -
عوض تاج الدين: الرئيس سعى لتوفير أكبر قدر من اللقاحات متعددة المصادر -
بريطانيا تدعو إلى عقد اجتماعين لحلف الأطلسي والأمم المتحدة بشأن أفغانستان -
«مبادئ الحاسب الآلي» محاضرة بثقافة السويس -
95 % النسبة العامة للنجاح ببيطري جامعة قناة السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. رئيس جامعة الطائف يتفقد مركز اللقاح في الجامعة ويشهد آلية عمله

Print
بعد تخصيص مسار لمنسوبي التعليم

بالصور.. رئيس جامعة الطائف يتفقد مركز اللقاح في الجامعة ويشهد آلية عمله

تفقّد رئيس جامعة الطائف، الدكتور يوسف عسيري، اليوم الثلاثاء مركز اللقاح بجامعة الطائف، وشهد سير أعمال المركز، وآلية العمل فيه من استقبال المراجعين حتى خروجهم من المركز، كما اطلع على المسار المخصص لمنسوبي التعليم، وآلية استقبالهم، كما كرم الكوادر العاملة في المركز، وشمل ذلك مشرفي المركز والطاقم الصحي والطبي، والمتطوعين، والكادر الأمني ممن استمر عملهم أثناء إجازة عيد الأضحى.

وأكد "عسيري" أن المركز والعاملين فيه من كوادر جامعة الطائف وأبنائها يسهمون في خدمة مجتمع الطائف الذي أصبح واعيًا بأهمية تلقي اللقاح، معربًا عن شكره لزملائه المشرفين، وزملائه من الكوادر الصحية والطبية والأمنية والمتطوعين على ما بذلوه من خدمات طيلة عمل المركز.

وكان مركز الخدمات الطبية قد خصص مسارًا لمنسوبي التعليم وللطلبة ضمن الفئة العمرية 12-18 سنة لأخذ اللقاح، إضافة إلى منسوبي جامعة الطائف وبقية فئات مجتمع الطائف.

بالصور.. رئيس جامعة الطائف يتفقد مركز اللقاح في الجامعة ويشهد آلية عمله

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
محافظ المجاردة يدشن انطلاق العمل في المقر الجديد لعيادة "تطمن"

محافظ المجاردة يدشن انطلاق العمل في المقر الجديد لعيادة "تطمن"

أمريكا قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان لإجلاء موظفي سفارتها

أمريكا قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان لإجلاء موظفي سفارتها

الخطوة الأخيرة لإخلائه.. إنزال العلم الأمريكي عن مبنى السفارة في كابول

الخطوة الأخيرة لإخلائه.. إنزال العلم الأمريكي عن مبنى السفارة في كابول

شرطة الرياض: القبض على 3 مخالفين قاموا بسلب عمالة مبالغ مالية ومقتنيات

شرطة الرياض: القبض على 3 مخالفين قاموا بسلب عمالة مبالغ مالية ومقتنيات