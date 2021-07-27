«الصحة» و«السياحة» ينهيان الاستعدادات بالغردقة قبل وصول اللجنة الصحية الروسية

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انهت وزارتي الصحة والسياحة مراجعة استعدادت المستشفيات والفنادق بالغردقة، وذلك قبل وصول اللجنة الصحية الروسية الخاصة بمتابعة الإجراءات الاحترازية قبل عودة السياحة الروسية.

و قام الدكتور محمد حسان مساعد وزيرة الصحة للمبادرات الرئاسية ومسؤول اللجنة القومية للفيروسات والصحة العامة، والدكتور تامر مرعيروميل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وشملت الجولة تفقد الحجر الصحي بمطار الغردقة وتجهيزات الحصول على عينات pcr ومستشفي الغردقة العام ومعمل تحاليل اخذ العينات من السائحين، كما تم تفقد عدد من الفنادق والقرى السياحية مختلفة التصنيفات ومتابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة.

وتفقد الوفد الروسي التابع لقطاعي السياحة والصحة الإجراءات الوقائية والصحية المطبقة قبل تنفيذ قرار استئناف الطيران الروسي إلى المنتجعات المصرية في 9 أغسطس المقبل وتستمر زيارة الوفد التابع لقسم المراقبة الصحية الروسية ومعهد البحث العلمي الروسي والوكالة الفيدرالية للسياحة حتى يوم الجمعة المقبل وتشمل الجولة تفقد عدد من القرى السياحية من التصنيفات المختلفة والمنشآت الصحية ومعامل التحاليل والحجر الصحي، وسيتم إعداد تقرير بالإمكانات والإجراءات المتخذة استعدادا لعودة السياح الروس إلى المنتجعات السياحية بالغردقة وشرم الشيخ، وستتم زيادة أعداد الرحلات الجوية بعد انتهاء عمل اللجنة وتقديم نتائج تقريرها.

وتشمل الزيارة أماكن استقبال وإقامة السائحين والتعرف على قدرات المستشفيات ومعامل التحاليل والمؤسسات الطبية ومراكز تلقي لقاحات كورونا.

وتستمر الزيارة حتى مساء غد الأربعاء، ثم تنتقل اللجنة لتفقد الإجراءات الصحية في مطار الغردقة الدولي برفقة لجنة من وزارة السياحة.