أخبار عاجلة

الخطوة الأخيرة لإخلائه.. إنزال العلم الأمريكي عن مبنى السفارة في كابول -
شرطة الرياض: القبض على 3 مخالفين قاموا بسلب عمالة مبالغ مالية ومقتنيات -
أتلتيكو مدريد يهزم سيلتا فيجو بثنائية مثيرة -
جريزمان يقود هجوم برشلونة ضد ريال سوسيداد -
رئيس وزراء بريطانيا يدعو لعدم الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان -
وزيرة الهجرة تكرم عددًا من المشاركين في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» -
وزيرة الثقافة تستقبل محافظ جنوب سيناء (تفاصيل) -
«سي. أن. أن.»: سفارة واشنطن في كابول تنزل العلم الأمريكي عن مبناها -
مستشار الرئيس: الوضع الوبائي مستقر.. وحالات كورونا المسجلة لا تحتاج لدخول المستشفيات -
«الهجرة» تختتم كرنفال «اتكلم عربي» لدعم الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الصحة» و«السياحة» ينهيان الاستعدادات بالغردقة قبل وصول اللجنة الصحية الروسية

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهت وزارتي الصحة والسياحة مراجعة استعدادت المستشفيات والفنادق بالغردقة، وذلك قبل وصول اللجنة الصحية الروسية الخاصة بمتابعة الإجراءات الاحترازية قبل عودة السياحة الروسية.

و قام الدكتور محمد حسان مساعد وزيرة الصحة للمبادرات الرئاسية ومسؤول اللجنة القومية للفيروسات والصحة العامة، والدكتور تامر مرعيروميل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وشملت الجولة تفقد الحجر الصحي بمطار الغردقة وتجهيزات الحصول على عينات pcr ومستشفي الغردقة العام ومعمل تحاليل اخذ العينات من السائحين، كما تم تفقد عدد من الفنادق والقرى السياحية مختلفة التصنيفات ومتابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة.

وتفقد الوفد الروسي التابع لقطاعي السياحة والصحة الإجراءات الوقائية والصحية المطبقة قبل تنفيذ قرار استئناف الطيران الروسي إلى المنتجعات المصرية في 9 أغسطس المقبل وتستمر زيارة الوفد التابع لقسم المراقبة الصحية الروسية ومعهد البحث العلمي الروسي والوكالة الفيدرالية للسياحة حتى يوم الجمعة المقبل وتشمل الجولة تفقد عدد من القرى السياحية من التصنيفات المختلفة والمنشآت الصحية ومعامل التحاليل والحجر الصحي، وسيتم إعداد تقرير بالإمكانات والإجراءات المتخذة استعدادا لعودة السياح الروس إلى المنتجعات السياحية بالغردقة وشرم الشيخ، وستتم زيادة أعداد الرحلات الجوية بعد انتهاء عمل اللجنة وتقديم نتائج تقريرها.

وتشمل الزيارة أماكن استقبال وإقامة السائحين والتعرف على قدرات المستشفيات ومعامل التحاليل والمؤسسات الطبية ومراكز تلقي لقاحات كورونا.

وتستمر الزيارة حتى مساء غد الأربعاء، ثم تنتقل اللجنة لتفقد الإجراءات الصحية في مطار الغردقة الدولي برفقة لجنة من وزارة السياحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أتلتيكو مدريد يهزم سيلتا فيجو بثنائية مثيرة

أتلتيكو مدريد يهزم سيلتا فيجو بثنائية مثيرة

جريزمان يقود هجوم برشلونة ضد ريال سوسيداد

جريزمان يقود هجوم برشلونة ضد ريال سوسيداد

رئيس وزراء بريطانيا يدعو لعدم الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان

رئيس وزراء بريطانيا يدعو لعدم الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان

وزيرة الهجرة تكرم عددًا من المشاركين في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

وزيرة الهجرة تكرم عددًا من المشاركين في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»