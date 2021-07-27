ثلاثي ريال مدريد يجتاز الكشف الطبي قبل خوض تدريبات الملكي

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أجرى البلجيكيان إيدين هازارد وتيبو كورتوا والأوروجوائي فيدي فالفيردي الفحوصات الطبية، قبل المشاركة في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد، حسبما أفاد نادي ريال مدريد.

وشارك هازارد وكورتوا مع المنتخب البلجيكي في بطولة أوروبا الأخيرة (يورو 2020)، التي ودعها من الدور ربع النهائي بعد الخسارة بهدف لهدفين أمام المنتخب الإيطالي، الذي حصد اللقب بعد إقصاء نظيره الإسباني بركلات الترجيح في نصف النهائي، وتغلبه على المنتخب الإنجليزي في النهائي بركلات الترجيح أيضا.

وشارك فالفيردي مع منتخب أوروجواي في بطولة كوبا أمريكا، التي أقيمت في البرازيل.

وغادر فالفيردي مع منتخب بلاده البطولة، التي أحرزتها الأرجنتين بعد تغلبها على البرازيل في النهائي، من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح على يد منتخب كولومبيا.

وسيبدأ اللاعبون الثلاثة على الفور في خوض تدريبات بدنية في مدينة فالديبيباس الرياضية، ثم سيشاركون بشكل تدريجي في المران الجماعي بقيادة المدير الفني الجديد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وخسر ريال مدريد بهدف لهدفين أمام رينجرز الأسكتلندي يوم الأحد على أرضية ملعب ايبروكس، وذلك في ظل الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق بسبب اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في كأس أوروبا وكوبا أمريكا، والذين يشاركون حاليا في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، فضلا عن المصابين.

يشار إلى أن الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس والفرنسي رافائيل فاران والنمساوي ديفيد ألابا والويلزي جاريث بيل، الذين بدأوا بالفعل في خوض التدريبات، لم يسافروا مع الفريق، ويواصلون تدريباتهم البدنية في فالديبيباس.