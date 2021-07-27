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تحديث جديد للسعوديين.. هذه متطلبات السفر لأكثر من دولة أوروبية

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تحديث جديد للسعوديين.. هذه متطلبات السفر لأكثر من دولة أوروبية تحديث جديد للسعوديين.. هذه متطلبات السفر لأكثر من دولة أوروبية
ضرورة الاحتفاظ بمستندات الحجوزات والتأمين

تحديث جديد للسعوديين.. هذه متطلبات السفر لأكثر من دولة أوروبية

كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في هولندا عبر موقعها على منصة "تويتر" للمواطنين الراغبين في السفر لمنطقة أوروبا عن تحديث شروط الدخول لدول منطقة "شنغن" ومنها هولندا.

وذكرت السفارة أنه في حال كان المسافر يرغب في زيارة أكثر من دولة في منطقة شنغن، فعليه الحصول على تأشيرة الشنغن من الدولة المرتبطة بالغرض الرئيسي من السفر.

وأضافت أنه في حال كان الغرض الرئيسي من السفر هو نفسه لأكثر من دولة، مثل قضاء إجازة، فيجب إرسال طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية الدولة التي يخطط المسافر البقاء فيها لأطول فترة، وإذا كان المسافر يخطط لقضاء قدر متساوٍ من الوقت في كل دولة من دول شنغن تكون التأشيرة مستخرجة من الدولة الأولى في محطات الزيارة مع الحرص على الاحتفاظ بنسخة من أوراق الحجوزات والتأمين الطبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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