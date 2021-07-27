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أعلن النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه سيتقدم باقتراح أن يتبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة للصحة النفسية في مصر.

وأوضح بدوي، في بيان، الثلاثاء، أنه سيتقدم باقتراح لهذه الآلية، تبدأ من برامج تقييم وتأهيل الأسرة، والمدرسة، ومراكز الشباب، والجامعات، والمؤسسات، والهيئات، والمحافظات والوزارات، على أن تكون بمراجعة ربع سنوية على الأفراد، إلى جانب إستصدار قانون يعزز هذه الآليات.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة حصر ودراسة أسباب زيادة معدل الجريمة، وخاصة المرتبطة بالمشكلات الأسرية، ودراسة أسبابها وتوطين محاور العلاج من خلال إرشادات إعلانية.