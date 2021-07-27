أخبار عاجلة

وزيرة الهجرة تكرم عددًا من المشاركين في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» -
وزيرة الثقافة تستقبل محافظ جنوب سيناء (تفاصيل) -
«سي. أن. أن.»: سفارة واشنطن في كابول تنزل العلم الأمريكي عن مبناها -
مستشار الرئيس: الوضع الوبائي مستقر.. وحالات كورونا المسجلة لا تحتاج لدخول المستشفيات -
«الهجرة» تختتم كرنفال «اتكلم عربي» لدعم الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج -
الآسيوي: البريك والعمري ضمن التشكيلة المثالية في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا -
بالصور.. "طالبان" تعلن دخولها إلى القصر الرئاسي -
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيّرة له في سوريا -
بولندا: سنرد بالمثل على استدعاء إسرائيل القائم بأعمالها -
رئيس المناعة بجامعة عين شمس يكشف عن خطورة سلالة كورونا «دلتا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

استعراضات جديدة لفرقة «رضا» في برنامج «صيف الإنتاج الثقافي» بساحة الهناجر

Print

لاقتراحات اماكن الخروج

تقدم فرقة «رضا» بدءًا من اليوم وحتى 31 يوليو الجاري، برنامج جديد من الاستعراضات يختلف عما قدمته طوال الحفلات الخمس الماضية، وذلك ضمن فعاليات برنامج «صيف الإنتاج الثقافي» الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، في الفترة من 22 يوليو الجاري حتى 16 سبتمبر المقبل، يوميًا ٨م على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ويستمتع جمهور المسرح لمدة ساعة ونصف بروائع رائد استعراضات الفن الشعبى الفنان محمود رضا، وأنغام الموسيقار على إسماعيل، تقدمها فرقة «رضا» بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، من خلال مجموعة من أروع استعراضاتها الفنية تحت إشراف الفنان وليد طموم مدير عام الفرقة، منها «لحظة رنا، الأقصر بلدنا، العصا.. وغيرها».

يشار إلى أن برنامج «صيف قطاع الإنتاج الثقافي» يتضمن طوال مدته فقرات فنية وغنائية أخرى، تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، والسيرك القومى، وفرقة أنغام الشباب، إلى جانب عرض أوبريت «الليلة الكبيرة» لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، وعرض العرائس «على بابا والأربعين حرامى» لفرقة تحت 18، ومسرحية «محل اللعب» لمركز الهناجر للفنون .

ويقدم القطاع حفلاته بسعر تذكرة 30 جنيها، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر ، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع.

فرقة رضا تقدم أشهر استعراضاتها بالمركز الثقافي في بورسعيد - صورة أرشيفية
فرقة رضا تقدم أشهر استعراضاتها بالمركز الثقافي في بورسعيد - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تسجيل 16 وفاة و 658 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 16 وفاة و 658 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

«الصحة»: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

تونس تسجل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

تونس تسجل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية