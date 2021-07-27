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رسالة غامضة من أصالة لجمهورها بعد «اللوك الجديد»: أعيش كما أتمنى

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رسالة غامضة من أصالة لجمهورها بعد «اللوك الجديد»: أعيش كما أتمنى رسالة غامضة من أصالة لجمهورها بعد «اللوك الجديد»: أعيش كما أتمنى

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شاركت المطربة السورية أصالة، جمهورها ومتابعيها مجموعة صور من إطلالتها الجديدة التي خطفت بها الأنظار خلال الأيام الماضية، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وظهرت أصالة في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية فستانًا باللون الأبيض يشبه فساتين العرائس، وأطلت بتسريحة شعرها الجديدة التي تشبه ما يعرف بقصة الـ«بوي» بلون شعر أشقر فاتح أظهرها بملامح جميلة، مع بعض الإكسسوارات البسيطة.

ووجّهت رسالة لجمهورها قائلة: «أنا أعيش كما أتمنّى وكما يجب.. أنا بألف خير ونعمة من الله لطالما رجوت ربّي أطرافها».

وطرحت أصالة مؤخرًا أغنيتها الجديدة «بنحبك» عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، من كلمات عبدالله حسن، وهي من ألحان المطرب أحمد سعد وتوزيع عمرو صلاح، وإنتاج أصالة.

المصرى اليوم

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