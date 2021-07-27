★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت منظمة الصحة العالمية إلى وضع قواعد بخصوص السجائر الإلكترونية، محذرة من أخطارها على الصحة، وخاصة أنها تمهد الطريق أمام استهلاك الشباب التبغ، وأشارت المنظمة إن السجائر الإلكترونية يتم تسويقها بقوة للشباب باعتبارها عصرية وآمنة في آن واحد، لكن مستخدميها سيكونون أكثر عرضة بثلاث مرات لاستهلاك منتجات التبغ في المستقبل.

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن المنظمة ترى التبغ أشبه بالوباء لأنه يهدد صحة المواطنين بشكل كبير، وبالتالي يجب التصدي له بكل السبل المتاحة لإنقاذ حياة المواطنين، جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، بمناسبة اطلاق تقرير رصد مشاهد التدخين في الدراما المصرية خلال شهر رمضان ٢٠٢١، بحضور ممثلي المنظمة والنقاد وصناع الدراما وأساتذة الأمراض الصدرية والصحة العامة وخبراء الاعلام.

المصري اليوم تحاور الدكتورة «نعيمة القصير» ممثلة «الصحة العالمية» بمصر - صورة أرشيفية

ونوهت ممثل منظمة الصحة العالمية، بارتفاع وتيرة التسويق للسجائر الالكترونيه والتبغ المسخن مؤخرا، مشيرة إلى أن هذا النوع من المنتجات موجه بالأساس للشباب والأطفال، وهذا مؤشر خطير لأن الأطفال عماد المستقبل ويهدد صحتهم بشكل كبير، مشيرة أيضا ان شركات التبغ تستعين بأفضل وسائل التواصل الجماهيري للوصول إلى الشباب والنساء، وتخوض الشركات ما يشبه «حربا ناعمة» بهدف وصول التبغ إلى تلك الفئات، وبالتالي يجب على الحكومات تفعيل قوانين مكافحة التبغ وفقا لمنظور جديد والإبداع في مكافحة التدخين لمجابهة ما تقوم به تلك الشركات .

وأضافت "القصير"، أن المنظمة تعتبر مصر من الدول الرائدة في الاستثمار بصحة الإنسان، من خلال المبادرات الصحية المتعددة التي تطلقها الدولة مثل مبادرة 100 مليون صحة، مشيرة إلى أن المنظمة تأمل أن تتضمن تلك المبادرة جهودا لمكافحة التدخين والحد من انتشاره، مشيرة في ذات السياق أن الحكومة المصرية أصدرت خلال جائحة كورونا قرارا بمنع تداول الشيشة، ونأمل استمرار قرار الحكومة في هذا الشأن، وذلك لتعزيز الصحة العامة والمساهمة في مكافحة التدخين، معربة عن قلقها من عودة انتشار الشيشة في مصر بشكل كبير خاصة بين الفتيات .

وكشفت ممثل منظمة الصحة العالميه، عن إنفاق شركات التبغ ملايين الدولارات للإعلان عن مختلف منتجات التبغ في كافة الوسائل ومنها الدراما وخاصة شهر رمضان الذي يمثل ذروة المشاهدة، وتطلب إضافةً العديد من المشاهد الخاصة بالتدخين دون إي فائدة درامية.

ولا يزال نحو مليار شخص حول العالم يمارسون عادة التدخين رغم التقديرات، التي تشير إلى أن التبغ يتسبب في وفاة 8 ملايين شخص سنويا.

بدورها قالت الدكتورة فاطمة العوا المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمبادرة التحرر منً التبغ، إن المنظمة ليست ضد حرية الإبداع في كتابة الدراما أو تقييد كتاب السيناريو، بل نرصد ظاهرة مصطنعة ودخيلة على الدراما بل ومدفوعة من خلال استقطاب نجوم وفنانين للظهور في مشاهد تدخين بلا هدف درامي.

وكشفت العوا، عن استخدام المنظمة للمؤثرين على السوشيال ميديا (انفلونسر) للدعاية لمنتجات التبغ الحديثة بل ترسل هدايا لهولاء المؤثرين، لاستخدام منتجات التبغ في الفيديوهات التي يقومون بنشرها وتحظى بمتابعة الملايين خاصة الأطفال.

من جانبه قال الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إن التدخين في الأعمال الدرامية يُعد ترويجا صريحا ومباشرا لمنتجات التبغ مما يعتبر مخالفا للقانون والاتفاقات الدولية التي تعهدت بها مصر، مشيرا أن أغلب مشاهد التدخين لم تهتم بتوضيح أضراره، بل أظهرته بشكل جذاب وعرضت أشكاله المختلفة، حتى منتجات التبغ الحديثة مثل السجائر الالكترونية والتبغ المسخن.

وتابع: إذا كنا نشيد بالمسلسلات التي خلت تماما من مشاهد التدخين، والمسلسلات التي تناولت رسائل ايجابية لمكافحة التدخين -كما أوضحنا فيالتقرير-، فإننا نرجو أن يكون هذا هو الطابع العام في كل الأعمال الدرامية، وخصوصا مع التشكيل الجديد لإدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تتولى إنتاج معظم الأعمال الدرامية.

وكشفت الدكتورة نيرة سامي، أستاذ طب المجتمع والبيئة بكلية الطب جامعة عين شمس، عن نتائج رصد مشاهد التدخين في الدراما التلفزيونية خلال شهر رمضان 2021، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء؛ بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء.

وتضمنت قائمة المسلسلات الأعلى من حيث مشاهد التدخين: ملوك الجدعنة، لحم غزال، اللي مالوش كبير، كله بالحب، ضد الكسر، كل ما نفترق، قصر النيل، القاهرة كابول، موسى، حرب أهلية.

وبحسب الدراسة، تراوحت أعمار المدخنين بين 17 إلى 70 عامًا، وبلغ متوسط الأعمار 40 عامًا.

وبالنسبة لأنواع المشاهد التي يظهر فيها التدخين، فهي: اجتماعي بنسبة 30.2%، وتخطيط وتركيز بنسبة 25.2%، وتشويق بنسبة 22.1%، وعنف وغضب بنسبة 9.1%، وحزن بنسبة 7.2%، واحتفال بنسبة 3.6%، وكوميدي بنسبة 2.5%.