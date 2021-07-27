الأولى على الجمهورية فني معامل: سأواصل التفوق حتى الدرجات العلمية العليا

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قالت الطالبة شهد حنفى محمود عبدالكريم، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فني معامل للدبلومات الفنية، إنها ستواصل التفوق حتى الحصول على الدرجات العلمية العليا.

وأكدت أنها فضلت الالتحاق بقسم المعامل بمدرسة موط الثانوية الزراعية نظام الثلاث سنوات بمركز الداخلة بالوادى الجديد، وأن الفرحة عمت أرجاء قرية «الهنداوي» التي تقيم بها وأسرتها بمركز الداخلة، وذلك بمجرد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وأنها تلقت الخبر عبر الهاتف من وزارة التربية والتعليم وسادت الفرحة والزغاريد بالمنزل عقب إعلامها بالتفوق وتحقيق المركز الأول .

وأشارت الطالبة إلى حرصها على الاستذكار المستمر والمتابعة مع المعلمين حتى حققت النجاح والتفوق وحصلت على المركز الأول، وأنها ستواصل الجد والاجتهاد في المرحلة الجامعة حتى تصل للدراسات العليا وتحقق دراسات علمية ومشروعات بحثية تفيد المجتمع الواحاتى، وقالت: أشكر والدى ووالدتى والمعلمين على الوقوف بجوارى وتشجيعهم الدائم لى حتى حققت المركز الأول.

من جانبه، قال والدها حنفى محمود عبدالكريم، إنه اتجه للعمل الحر في مجال الزراعة والتجارة وإنه حاصل على بكالوريوس زراعة، وقال: «إحنا أسرة تعشق المجال الزراعى، والدة شهد حاصلة أيضا على بكالوريوس زراعة، كلنا نعشق دراسة العلوم الزراعية».

وأوضح أن «شهد» لم تحصل على دروس خصوصية، بل حصلت على مراجعات في بعض المواد، ولديها القدرة على تحقيق المزيد من التفوق في المرحلة الجامعية، والذى يخدم بدوره المجتمع والتنمية في الوادي الجديد.