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أرتيتا يطلب التعاقد مع مارتينيز لتدعيم هجوم الجانرز

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أرتيتا يطلب التعاقد مع مارتينيز لتدعيم هجوم الجانرز أرتيتا يطلب التعاقد مع مارتينيز لتدعيم هجوم الجانرز

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كشفت صحيفة «تليجراف» الإنجليزية، أن آرسنال تواصل مع إنتر ميلان للاستفسار عن موقف لاوتارو مارتينيز، مهاجم الفريق الإيطالي.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، ان ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، يضع عينه على لاوتارو لتدعيم هجوم فريقه، للمنافسة على لقب البريميرليج الموسم المقبل.

ويرتبط لاوتارو بعقد مع إنتر ينتهي في صيف 2023، وكانت هناك مفاوضات للتجديد لكنها توقفت لمعاناة النادي من أزمات مالية، وقال وكيل لاوتارو في تصريحات مؤخرا بأن المهاجم الأرجنتيني ليس في عجلة لتوقيع عقدٍ جديد.

ويملك لاوتارو شرطا جزائيا في عقده بقيمة 111 مليون يورو، لكن يمكن بيعه مقابل 90 مليون يورو فقط.

ويعتبر لاوتارو هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعدما قاد إنتر للتتويج بلقب الكالتشيو الموسم الماضي، وساهم في تحقيق الأرجنتين لقب كوبا أمريكا هذا الصيف.

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