لا هوادة .. ما الذي يتوقعه الخبراء بسبب التغيرات المناخية ؟

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بينما لا تزال بعض البلدان حول العالم تسعى للتعافي من درجات الحرارة والفيضانات المميتة التي حطمت الرقم القياسي وأودت بحياة مئات الأشخاص، يعدّ خبراء دوليون تقريرا جديدا حول التغير المناخي، فيما يتوقع خبراء المناخ موجات حرارة لا هوادة ومزيد من الفيضانات المميتة.

وحسبما أورد موقع «لايف ساينس» اليوم، اجتمعت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة (IPCC)، أمس الإثنين في أعقاب موجة من الفيضانات المميتة والارتفاعات القياسية في درجات حرارة بعض مدن العالم ـ على أن تصدر «بطاقة تقرير» المناخ الجديدة في 9 أغسطس المقبل.

وأضاف تقرير «لايف ساينس» أن أن خبراء المناخ يتوقعون تزايد موجات الطقس القاسي والارتفاع المطرد لدرجات الحرارة التي «لا هوادة فيها»، والمزيد من حرائق الغابات المستعرة والفيضانات المميتة، وهو الأمر الذي سيُعنى به تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة (IPCC) بحسب موقع «لروسيا اليوم»

ويرجع العلماء تزايد هذه الأحداث إلى الاحترار الكبير في القطب الشمالي، الذي كان له تأثير على ديناميكيات الغلاف الجوي في نصف الكرة الشمالي بأكمله«، وفقا لبيتيري تالاس، الأمين العام لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية.

الأمم المتحدة: ألف عالم يقيمون آثار التغيرات المناخية

وحسبما أورد موقع «روسيا اليوم الثلاثاء، قال ممثلو مؤسسة الأمم المتحدة في بيان لهم أمس الإثنين، إن تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة (IPCC) سيكون الأول بين ثلاث وثائق من هذا القبيل، جمعها أكثر من 1000 عالم لتقييم الدراسات والبيانات الحالية لتحديد كيفية تأثير تغير المناخ على كوكب الأرض.

ويتناول التقرير المعتزم تقديمه في التاسع من أغسطس المقبل الأدلة العلمية لتغير المناخ في جميع أنحاء العالم، ويغطي العوامل الدافعة لارتفاع درجات حرارة سطح الأرض والبحر، اختفاء الجليد البحري وارتفاع مستوى سطح البحر وتحمضه، وزيادة في الظواهر الجوية المتطرفة.

وستصدر مجموعات العمل التابعة للأمم المتحدة تقريرين آخرين- سيصدر أحدهما في فبراير 2022 والآخر في مارس 2022- لتقييم آثار تغير المناخ ومخاطره والتوصية بخيارات لسياسات التخفيف من حدة المناخ والخطط الاقتصادية، وفقا للبيان.

وفي السنوات الأخيرة، كانت تقييمات وتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «أساسية لفهمنا لتغير المناخ، والمخاطر الشديدة والمتنامية التي يشكلها في جميع أنحاء العالم، والحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لمعالجتها»، وفق ما نقله موقع «روسيا اليوم، عن باتريشيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في حفل الافتتاح.

ويعد تلاشي الأنهار الجليدية وذوبان الجليد البحري والارتفاع المضطرد لدرجة حرارة الارض من الأمثلة الواضحة بشكل لافت للتعرف على مخاطر التغيرات المناخية وما تؤدي غليه من إعادة تشكيل سطح الأرض، وهو ما يعتبره الخبراء أدلة متراكمة على أن تغير المناخ يؤجج تطرف الطقس سيؤدي إلى إعادة تشكيل الكوكب.