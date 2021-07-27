تشييع جثمان محامي قتله جاره بطلق ناري بسبب ماسورة مياه مكسورة ببني سويف

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وسط حالة من الحزن والبكاء، شيع أهالي عزبة الجنيدي، التابعة لقرية أبوصير الملق التابعة لمركز الواسطي شمال بني سويف، الثلاثاء، جنازة ابن قريتهم المحامي «حسام حنفي»، 27 سنة، الذي لقى مصرعه على يد جاره بسبب خلافات الجيرة.

كان المحامي الراحل قد لقي مصرعه على يد جاره إثر تلقيه عيارا ناريا، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغا بوفاة محام يدعى «حسام حنفي» إثر تلقيه عيارا ناريا بدائرة المركز.

وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحثي تحت إشراف اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني والسلاح المستخدم في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية وقوع مشادات بين المحامى وجاره بسبب ماسورة مياه مكسورة في الشارع، ووقعت مشادة بينهما تطورت إلى قيام جاره بإطلاق عيار ناري وأرداه قتيلًا.

من جهته، قال أحمد شعبان الجميل، أمين صندوق النقابة الفرعية للمحامين ببني سويف، إن وفدًا من النقابة توجه على الفور للمستشفى لمتابعة الإجراءات، كما توجه عضو مجلس النقابة الفرعية عن محكمة الواسطى إلى مركز الشرطة لمتابعة التحقيقات.

وأصدرت النقابة بيانًا، قالت فيه: «ينعى مجلس نقابة محامين بني سويف الزميل حسام حنفي حسين الجندي المحامي بأبوصير الملق مركز الواسطي ببني سويف، الذي وافته المنية إثر حادث جنائي مرير».

وأشارت إلى أن «مجلس نقابة محامين بني سويف في حالة انعقاد، ويتواصل مع الجهات المعنية للوقوف على مستجدات الحادث الأليم للوصول للحقيقة وحق الزميل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

وذكر البيان أن «مجلس نقابة محامين بني سويف لم ولن يفرط في الوصول لحق الزميل.. معربًا عن خالص التعازي لأسرة الزميل، ولكل محام ببني سويف وللجمعية العمومية لمحامي الواسطى.