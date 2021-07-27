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بدء العمل بعيادة تنظيم الأسرة بمستشفيات قنا الجامعية

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بدء العمل بعيادة تنظيم الأسرة بمستشفيات قنا الجامعية بدء العمل بعيادة تنظيم الأسرة بمستشفيات قنا الجامعية

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أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بدء العمل بعيادة تنظيم الأسرة بالمستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من يوم الخميس الموافق 29 يوليو الجاري في ضوء استكمال الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، حيث تعمل تلك العيادة تحت إشراف نخبة من أساتذة كلية الطب بقنا.

الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي - صورة أرشيفية

وأشار الدكتور عبدالناصر عبدالجابر، أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بطب قنا والمستشفى الجامعي، إلى أن خدمات عيادة تنظيم الأسرة بالمستشفيات الجامعية تتضمن الفحص والاستشارات الطبية، بجانب الصرف المجاني لجميع وسائل تنظيم الأسرة، ومنها الأقراص الهرمونية والحقن طويلة المدى وتركيب اللولب الرحمي والوسائل المزروعة تحت الجلد، وكذلك الوسائل التي يمكن ان يستخدمها الزوج، وذكر أن العيادة تعمل يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.

المصرى اليوم

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