وظائف ومشروعات صغيرة بـ«واحد من الناس»

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ينطلق برنامج «واحد من الناس»، من تقديم الإعلامى د.عمرو الليثى، فى دورته الجديدة، فى العاشرة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع، على شاشة الحياة، عقب إجازة عيد الأضحى، بداية من أغسطس المقبل.

ويستمر البرنامج فى دوره التنموى خلال الموسم الجديد وتقديم خدمات إنسانية واجتماعية متعددة، منها تجهيز العرائس ودعم الأيتام، وتقديم رحلات عمرة، وإجراء عمليات جراحية، ومشروعات صغيرة، بالإضافة إلى تقديم أطراف صناعية و«كراسى متحركة»، وقوافل طبية وغذائية للقرى الأكثر فقراً فى مصر ووصلات مياه.

يذاع برنامج «واحد من الناس» فى العاشرة مساء الجمعة والسبت، على شاشة قناة «الحياة».