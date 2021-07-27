محافظ مطروح يوافق على فتح مدرسة ثانوية جديدة بسيوة

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وافق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على إنشاء مدرسة ثانوى بقرية المراقى بسيوة، تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم السفر إلى المدرسة الثانوى بمدينة سيوة على بعد أكثر من 15 كم.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مع المهندس حسن سلامة، مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح.

وأضاف أن المدرسة ستكون مبنى ملحق بعدد 3 فصول ثانوى بالمدرسة الاعدادية بقرية المراقى لتوفير خدمة التعليم الثانوى لطلاب القرية والقرى المجاورة ومنها طلاب قرية بهى الدين على بعد أكثر من 20 كم من مدينة سيوة.

كما أوضح مدير الأبنية التعليمية بمطروح أنه سيتم توزيع عدد 1000 مقعد دراسى على عدد من المدارس الابتدائى والاعدادى، منها وفق خطة التوزيع قبل بدء العام الدراسى القادم، وذلك بعدد من مدارس قرى حياة كريمة، وعدد من المدارس بقرى المحافظة، بالإضافة إلى 50 مقعدا لمدرسة وادى ماجد الاعدادية بنين بمرسى مطروح.