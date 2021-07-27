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قرار جديد من إدارة بشأن المنافسة على الدوري

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قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن المنافسة على الدوري قرار جديد من إدارة بشأن المنافسة على الدوري

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قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، برئاسة حسين لبيب مضاعفة مكافآت الفوز بالمباريات المتبقية في بطولة الدوري الممتاز.

جاء ذلك من أجل تحفيز اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ببذل مجهود أكثر للفوز ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

في سياق آخر أبلغ مصطفى فتحي لاعب الفريق المعار إلى صفوف سموحة، مسؤولي الزمالك موافقته على تجديد تعاقده حتى 2024 بعد المفاوضات التي قام بها مسؤولو القلعة البيضاء معه.

وتنتهي إعارة مصطفى فتحي إلى سموحة بنهاية الموسم الجاري، ويرفض مسؤولو الزمالك فكرة تجديد الإعارة والتمسك ببقائه في الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن أندية بيراميدز وسموحة وسيراميكا كليوباترا تترقب مصير مصطفى فتحي، لطلب ضمه من القلعة البيضاء سواء بصورة نهائية أو على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

المصرى اليوم

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