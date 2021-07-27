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لا تزال روسيا روسيا تحارب حرائق الغابات عبر طائراتها الحربية، وأفاد مقر العمليات بجمهورية ساخا «ياقوتيا» الاثنين أنه، تم إخماد 45 حريقًا في غابات في ياقوتيا فضلًا عن تحديد 16 حريقًا محليًا، بالإضافة إلى اكتشاف 18 حريقًا بمواقع جديدة.

روسيا تحارب حرائق الغابات بالطائرات العسكرية

روسيا تحارب حرائق الغابات بالطائرات العسكرية

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال دميتري سادوفنيكوف، النائب الأول لرئيس حكومة «ياقوتيا»،: أنه تم تسجيل 154 حريقاً جديدا في أنحاء روسيا أمس الإثنين.

روسيا تحارب حرائق الغابات بالطائرات العسكرية

وأضاف أنه يتم إخماد 52 منها، فضلًا عن القضاء على 45 حريقاً الأحد. وخلال الـ24 الماضاية أيضاً تم الكشف عن 18 حريقًا آخر، ويعمل على إخمادها 2075 شخصًا وباستخدام 270 وحدة من المعدات«.

روسيا تحارب حرائق الغابات بالطائرات العسكرية

روسيا تحارب حرائق الغابات بالطائرات العسكرية

ولفت دميتري سادوفنيكوف، أن «طائرات وزارة الدفاع والطوارئ، وشركات الطيران المحلية أيضاً تشارك في عملية إخماد الحرائق».

وذكر موقع وكالة غابات روسيا الاتحادية «أفيا ليسو أوخرانا» في ياقوتيا، أنه تم تسجيل 79 حريقًا على مساحة 735823 هكتارًا فقط على أراضي الغابات، حتى الإثنين. وفي محمية «لينا بيلارز» الطبيعية وحدها تم تسجيل 4 حرائق جديدة على مساحة 2350 هكتار.