74.5 دولار سعر برميل بترول برنت اليوم ... و استقرار حالة الطلب

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استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع مراهنة المستثمرين على أن شح المعروض وتنامي معدلات التطعيم سيخففان من تأثر الطلب بارتفاع إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم.

وسجل خام برنت نحو 74.51 دولار للبرميل بينما بلغ الخام الامريكي نحو 71.83 دولار للبرميل.

تماسك كلا خامي القياس حتى بعد أن أصدرت الولايات المتحدة تحذيرات من السفر إلى إسبانيا والبرتغال بسبب تنامي إصابات كوفيد-19.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض لرويترز إن قيود السفر الأوسع نطاقا لن تُرفع بسبب السلالة دلتا سريعة الانتشار وزيادة الإصابات المحلية.

وقال المحللون لدى يو.بي.إس في مذكرة بحثية “في ضوء نمو الطلب الذي من المرجح أن يتجاوز نمو المعروض في المدى القريب، نتوقع شحا نفطيا على مدار الصيف، وهو ما سيعزز أسعار النفط.”

وفي مؤشر إيجابي للطلب على الوقود، سجلت بريطانيا أدنى إجمالي إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا منذ الرابع من يوليو يوم الاثنين، مما يشير إلى أن تنامي الإصابات في الآونة الأخيرة قد تجاوز ذروته.