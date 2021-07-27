أخبار عاجلة

محافظ المنوفية يتابع نسب تنفيذ عدد من المشروعات في «تلا» -
فشل محاولات المصري لتجديد عقد عمر كمال عبد الواحد -
رئيس جامعة المنوفية يشهد الملتقى التوظيفي الأول لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية -
قبل افتتاح مبارياته.. 5 أسباب تُبعد برشلونة عن التتويج بالدوري الإسباني -
جامعة طنطا: الكشف على 1061 مواطنًا في قافلة طبية دعمًا لـ«حياة كريمة» -
مشرف كليات جامعة سطام بالأفلاج يتابع سير الاختبارات النهائية -
كاتب سعودي: أخشى أن تستأثر النساء بالوظائف.. ويغرق الرجال في البطالة -
20 عاماً ضاعت هباءً.. ما الذي يبرهنه تفاجؤ أمريكا باجتياح "طالبان" لأفغانستان؟ -
جامعة طنطا تعتمد القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية التربية -
السيسي يوجه بتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة تدريس وعاملين وموظفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«طائرة يوم القيامة».. لماذا تصنع هذا الطراز المخصص لرئيس الدولة ووزير الدفاع

Print
«طائرة يوم القيامة».. لماذا تصنع روسيا هذا الطراز المخصص لرئيس الدولة ووزير الدفاع «طائرة يوم القيامة».. لماذا تصنع هذا الطراز المخصص لرئيس الدولة ووزير الدفاع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

معلقًا على تصنيع طائرات من طراز «يوم القيامة»، أعلن الخبير العسكري الروسي، فيكتور موراخوفسكي، عن أن إنتاج روسيا هذلا الطراز مرتبط بظهور جيل جديد من وسائل الاتصالات ومعالجة البيانات، بما فيها الفضائية.

ويشير موراخوفسكي في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، الثلاثاء، معلقا على ما أعلنه مصدر في المجمع العسكري الصناعي التابع لوزارة الدفاع الروسية بشأن إنتاج طائرة «يوم القيامة» الجديدة، إلى سعي روسيا لتطوير وسائل الاتصالات لديها عن طريق الأقمار الصناعية ما أدى إلى ظهور أنظمة ملاحة فضائية جديدة، مثل منظومة «جلوناس» الروسية.

ولفت موراخوفسكي بالإضافة إلى تطوير روسيا معدات جديدة لمعالجة البيانات، الأمر الذي يتطلب إنشاء «مركز قيادة جوي مجهز بهذه النظم والمعدات متمثل في هذا الطراز.

ويضيف أن هذه الطائرات مجهزة بكل ما هو ضروري للقيام بمهامها في الجو على مداراليوم بما في ذلك مسألة التزود الذاتي بالوقود في الجو.

وأكد موراخوفسكي أن هذه الطائرات تُصنع في روسيا لرئيس الدولة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة. لكونها تضمن إدارة جميع مرافق الدولة والاتصال مع القوات العسكرية والقوات النووية الاستراتيجية في حال نشوب صراع نووي.

ويضيف بأن مدى الطائرة الجديدة سيتضاعف مقارنة بالطائرة السابقة ويمكنها التزود بالوقود في الجو، وترافقها طائرات حماية مقاتلة. ويمكن إصدار الأوامر من هذه الطائرة، إلى جميع صنوف القوات بما فيها الطيران الاستراتيجي وقواعد الصواريخ الثابتة والمتنقلة والغواصات وحاملات الصواريخ النووية الاستراتيجية في دائرة نصف قطرها ستة آلاف كيلومتر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليونيسيف تطالب بحماية الأطفال.. قصف للنظام السوري وروسيا في حلب وإدلب ومعارك في درعا

اليونيسيف تطالب بحماية الأطفال.. قصف للنظام السوري وروسيا في حلب وإدلب ومعارك في درعا

مصر تعزي روسيا في حادث تحطم طائرة إطفاء على أرض تركيا

مصر تعزي روسيا في حادث تحطم طائرة إطفاء على أرض تركيا

إنترفاكس: روسيا تعلن تحطم طائرة إطفاء في تركيا

إنترفاكس: روسيا تعلن تحطم طائرة إطفاء في تركيا

روسيا ترحب بإطلاق مفاوضات بين الحكومة والمعارضة الفنزويليتين في المكسيك

روسيا ترحب بإطلاق مفاوضات بين الحكومة والمعارضة الفنزويليتين في المكسيك