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معلقًا على تصنيع روسيا طائرات من طراز «يوم القيامة»، أعلن الخبير العسكري الروسي، فيكتور موراخوفسكي، عن أن إنتاج روسيا هذلا الطراز مرتبط بظهور جيل جديد من وسائل الاتصالات ومعالجة البيانات، بما فيها الفضائية.

ويشير موراخوفسكي في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، الثلاثاء، معلقا على ما أعلنه مصدر في المجمع العسكري الصناعي التابع لوزارة الدفاع الروسية بشأن إنتاج طائرة «يوم القيامة» الجديدة، إلى سعي روسيا لتطوير وسائل الاتصالات لديها عن طريق الأقمار الصناعية ما أدى إلى ظهور أنظمة ملاحة فضائية جديدة، مثل منظومة «جلوناس» الروسية.

ولفت موراخوفسكي بالإضافة إلى تطوير روسيا معدات جديدة لمعالجة البيانات، الأمر الذي يتطلب إنشاء «مركز قيادة جوي مجهز بهذه النظم والمعدات متمثل في هذا الطراز.

ويضيف أن هذه الطائرات مجهزة بكل ما هو ضروري للقيام بمهامها في الجو على مداراليوم بما في ذلك مسألة التزود الذاتي بالوقود في الجو.

وأكد موراخوفسكي أن هذه الطائرات تُصنع في روسيا لرئيس الدولة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة. لكونها تضمن إدارة جميع مرافق الدولة والاتصال مع القوات العسكرية والقوات النووية الاستراتيجية في حال نشوب صراع نووي.

ويضيف بأن مدى الطائرة الجديدة سيتضاعف مقارنة بالطائرة السابقة ويمكنها التزود بالوقود في الجو، وترافقها طائرات حماية مقاتلة. ويمكن إصدار الأوامر من هذه الطائرة، إلى جميع صنوف القوات بما فيها الطيران الاستراتيجي وقواعد الصواريخ الثابتة والمتنقلة والغواصات وحاملات الصواريخ النووية الاستراتيجية في دائرة نصف قطرها ستة آلاف كيلومتر.