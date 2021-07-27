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«المحامين»: رئيس لجنة الأندية يضم أعضاء جدد للجنة حصر ممتلكات النقابة

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«المحامين»: رئيس لجنة الأندية يضم أعضاء جدد للجنة حصر ممتلكات النقابة «المحامين»: رئيس لجنة الأندية يضم أعضاء جدد للجنة حصر ممتلكات النقابة

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أعلنت نقابة المحامين عن قرار عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة، ورئيس لجنة الأندية والمشروعات، بضم أعضاء جدد للجنة الحصر التي قرر رجائي عطية، نقيب المحامين إنشاءها، لحصر أصول وأملاك النقابة، وحدد القرار طبيعة عمل كل عضو من الأعضاء الجدد.

وجاء بنص القرار الذي أصدره عضو مجلس النقابة العامة، رئيس لجنة الأندية والمشروعات، الثلاثاء، أنه «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، قررنا: أولا: يضم إلى عضوية لجنة حصر أصول واملاك النقابة العامة للمحامين كل من المحامين: بثينة إسماعيل، وأحمد طه الجنايني، وأشرف الرفاعي، وشعبان الجمال، وأحمد نصير».

وأضاف القرار: «ثانيًا: تقوم اللجنة بتلقي أي معلومات من الزملاء حول ملكية النقابة، لأي أصل من أصولها، والبحث عن سنده».

المصرى اليوم

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